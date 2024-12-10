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63 Yaşında Hafız Oldu

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Kütahya'da 63 yaşındaki Ummahan Kalkan, çocukluk hayali hafızlığı tamamladı ve diplomasını aldı.

10.12.2024 10:13
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Çocukluk hayali olan hafızlığı 63 yaşında bitirdi

KÜTAHYA - Kütahya'da yaşayan 63 yaşındaki Ummahan Kalkan, çocukluk hayali olan hafızlık eğitimini ilerlemiş yaşına rağmen başarıyla tamamlayarak diplomasını Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut'un elinden aldı.

Kalkan, hafızlık yolculuğunu anlatırken, babasından etkilenerek bu hayali kurmaya başladığını belirtti. Kalkan, "İçimde bir hafızlık yapma tutkusu vardı. Babam hafızdı ve ona çok özeniyordum. Bir gün Ramazan umresinden döndüğümde, eşimle çarşıya çıkarken, 'Ben Şevelli Kur'an Kursu'ndan geçerken bir hocaya sorsam, acaba beni alırlar mı?' dedim. Cesaret edip içeri girdim. Hocam beni güler yüzle karşıladı. Ona, hafızlığa başlamak istediğimi söyledim. Hocam, 'Buyur gel,' dedi ve böylece başladım" dedi.

Kalkan, hafızlık sürecinin kolay olmadığını ancak pes etmediğini belirterek, "Hocamın güler yüzü ve tatlı diliyle başladım. Ancak süreç benim için biraz uzun sürdü. İki buçuk senede bitirdim. Bazı sağlık sorunlarım oldu, ameliyatlar geçirdim, düğün ve çocuk meşakkatleri de vardı. Anneme de bakmak durumundaydım. Ama hocam hep anlayışla yaklaştı. 'Gel, seni idare ederim,' diyerek beni motive etti. Annemin duası ve hocamın desteğiyle hafızlık hayalimi gerçekleştirdim" diye konuştu.

"Hafızlık sadece yüzünden okumak değil, ezberdir"

Gençlere hafızlık konusunda ilham veren Kalkan, "Hafızlık gerçekten çok güzel bir şey. Başlangıcı zor olabilir ama sonucu baldan tatlıdır. Gençler kesinlikle hafızlığı bırakmasınlar. Hafızlık sadece yüzünden okumak değil, ezberdir, ince ince dokunmaktır. Bu süreçte pes etmeden çalışmaya devam etsinler" dedi.

Bazı insanların kendisini sadece hafızlığa odaklanmış, ailesiz biri sandığını dile getiren Kalkan, "Beni törende, 'Eşin yok mu, çoluğun çocuğun yok mu?' diye hayretle sordular. Dedim ki, eşim de var, üç çocuğum ve yedi torunum da var. Ama ben her şeye göğüs gerdim. Allah razı olsun, hocam Özlem Hanım ve diğer hocalarımın desteği olmasa bunu başaramazdım" ifadelerini kullandı.

3 çocuk ve 7 torun sahibi olan Ummahan Kalkan, azmiyle ailesine büyük bir gurur yaşattı.

Kaynak: İHA

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