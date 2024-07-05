65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri Başladı

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(KONYA) - Bu yıl 65'incisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, temsili Nasreddin Hoca kılığındaki oyuncu İlker Ayrık'ı, türbesinden şenliğe çağırdı. Akşehir Gölü'ne gelerek geleneksel mayayı çalan Nasreddin Hoca, eşeğine ters binerek Surp Yerrortutyun Kilisesi'ne gitti. Nasreddin Hoca'nın fıkraları ile büyütülen 7'den 70'e tüm yaş grubundan vatandaşın katıldığı şenlikte coşku dolu anlar yaşandı.

"Mizah kenti" olarak ün salmış Akşehir'de, 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecek 65'inci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri, Dellal'ın, vatandaşları şenliğe davet etmesiyle başladı. Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal'ın Nasreddin Hoca'yı türbesinin başında şenliğe çağırmasıyla birlikte etkinlikler daha da heyecan kazandı.

Nasreddin Hoca kılığında şenliğe katılan oyuncu İlker Ayrık, Akşehir Gölü'ne maya çalmaya gitti. Geleneksel aktivitelere önem verilen şenlikte Nasreddin Hoca, eşeğine ters binerek Akşehir'in tarihi sokaklarından ilerleyip Surp Yerrortutyun Kilisesi'ne gitti. Şenliğe katılanlar, temsili hocayı bir an bile yalnız bırakmadı. Şenlik nedeniyle sokaklar tarih esintileriyle bezendirildi. Vatandaş tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan temsili Nasreddin Hoca, şu sözleriyle hem güldürdü, hem de düşündürdü:

"816 sene önce geldiğim, 740 sene önce bedenen göçtüğüm bu topraklar, hepinize merhaba. Kusura bakmayın, sizi öğlen sıcağına bıraktım. Ancak buraya gelişteki yoğun trafik sebebiyle bu saati bulduk. Aslında bakarsanız oradan buraya pek bir trafik yok. Bildiğiniz üzere ben özel bir izinle geldim ama buradan oraya çok büyük bir trafik var. Buradan oraya kendisini çok önemli hisseden, dünyadayken dünyanın biriciği hisseden insanlar doluydu diğer tarafta. Yolda sağ olsunlar çevirdiler ve dediler ki; 'Hocam gittiğiniz yerle ilgili bir tavsiyen var mı?' Dedim ki, 'geçti, yapacaktın dünyada'. Herkesin en çok merak ettiği şey, 'köprü'. Buradaki köprülerin son zammından sonra dediler ki 'acaba öbür tarafta ne kadar' dedim 'Yok orada para geçmiyor. Orada parayla imanın kimde olduğu belli olmuyor' Hepiniz hoşgeldiniz dünyanın merkezine."

Vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı ile Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği hakkındaki düşüncelerini paylaştı:

Şenlikte çalışan bir esnaf, "İyi geçecek gibi görünüyor. Bu sene biraz değişiklik yaptılar ama umarım esnaf için de iyi olur. Çok zor günler geçiriyoruz" dedi.

Emrah Everliköse: "Şenliğimiz inşallah Nuri Köksal sayesinde daha güzel geçecek bu sene. Etkinliklerin hepsine katılmaya çalışacağız. Şimdi de hocayı uyandırmaya gideceğiz inşallah."

"Bu sene daha da güzel olacak"

Damla Çalışkan: "Bu sene daha da güzel bence. Her gün geleceğiz, konserlere gideceğiz inşallah."

Nuray Taşpınar: "Bence eğlenceli geçecek. Burası hep kalabalık oluyor. Ben Antalya'dan geliyorum. Ambiyansı güzel. Belediye güzel düzenlemiş."

Mehmet Çiloğlu: "Bu sene biraz daha canlı. Alan biraz daha geniş. Şenlikler bugün başlıyor."

Ceylin Ayder: "Çok mutluyuz. Biz de ilk defa böyle bir şeyin içerisindeyiz. Bizi buraya davet ettikleri için çok teşekkür ederiz. Buradaki bütün dekorasyonu kendimiz yaptık."

"Uzun süre sonra Akşehir böyle güzel bir alana dönüştü"

Yasmin Yörükoğlu: "İyi ki böyle bir şeye katılmışım. Uzun süre sonra Akşehir böyle güzel bir alana dönüştü. Ben çok mutluyum ve katıldığım için heyecanlıyım. Yeni insanlar tanımak çok güzel."

Büşra Adıgöze: "Ben de çok heyecanlıyım. Beklediğimizden çok daha büyük bir katılım var. Burayı zaten biz yaptık. 5 gün boyunca buradayız."