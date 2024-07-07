65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde Eğlenceli Anlar Yaşandı

Güncel

Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?

Görmemişin düğünü olmuş! Onlar halay çekerken diğer sürücüler çileden çıktı

Avrupa Bizim Çocuklar\'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları küplere bindirecek

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(KONYA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 65'incisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde, çocuklar ve diğer katılımcılar bugün tiyatro, dans gösterileri ve atölye etkinlikleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

65'inci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri, farklı etkinliklerle Akşehir'de devam ediyor. Dün Gazapizm konseri ile günün tamamlandığı şenlik, bugün birbirinden renkli aktivitelerle katılımcıları hem eğlendiriyor hem de güldürmeye devam ediyor.

Her yaş grubuna yönelik etkinliklerin düzenlenen şenlik kapsamında bugün Karikatürcüler Derneğince atölye çalışması gerçekleştirildi. Bir tiyatro grubunun "Uyuyan Güzel" çocuk tiyatrosunu izleyen çocuklar, ayrıca katıldıkları atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçirdi. Bez çanta boyama, maske boyama, oyuncaklı şeffaf sabun boyama ve ahşap boyama gibi etkinliklerin düzenlendiği şenlik kapsamında farklı yörelere ait yerli ve yabancı halk dansları gösterileri sunuldu.

Bugün ayrıca Tarihi Kilise Bahçesi'nde ressamların ve fotoğrafçıların eserlerini sergilediği resim çalıştayı gerçekleştirildi.

Şenlikler kapsamında yarın da eğlenceli etkinlikler devam edecek. Gündüz programında özellikle çocuklara yönelik tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları düzenlenecek ve öğleden sonra akşam saatlerine kadar yerli ve yabancı halk dansları gösterileri sunulacak.

Nasreddin Hoca'nın eski Akşehir sokaklarında gezinti yapacağı şenlikte, yarın akşam Volkan Konak konser verecek.