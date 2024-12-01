İzmir'in Torbalı ilçesinde haber alınamayan 65 yaşındaki Mehmet Etiz için arama çalışması başlatıldı.
Parkinson hastası Etiz'in 3 gün önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi, polis ekiplerine haber verdi.
Ekipler Mehmet Etiz'in bulunması için çalışma başlattı.
Ailesi, hayatından endişe ettikleri Etiz'i görenlerin polis ve jandarma ekiplerine haber vermesini istedi.
Son Dakika › Güncel › 65 Yaşındaki Parkinson Hastası Kayboldu - Son Dakika
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