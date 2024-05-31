7'nci Mavera Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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7'nci Mavera Ödülleri Sahiplerini Buldu

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen 7'nci Mavera ödül töreninde, şiir, hikaye ve deneme alanlarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Törene birçok önemli isim katıldı ve ödül töreni müzik şöleni ile başladı. Mavera Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara, ödüllerin gençlerin yazma yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

31.05.2024 10:51
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7'nci Mavera ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL - Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen şiir, hikaye ve deneme alanlarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

"İradeni Kuşan, Umudu Yeşert" sloganıyla yetenek sahibi öğrencilerin eserlerinin kültür ve sanat dünyasına kazandırılması amacıyla Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezinde 7'inci şiir, hikaye ve deneme alanlarında Mavera ödül töreni düzenlendi. Ödül töreni müzik şöleni ve sinevizyon gösterisi ile başlarken, katılımcıların kürsü konuşması ve birçok alanda dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyelerin verilmesiyle devam etti. Ödül törenine Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş, Mavera Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, Mavera Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Ayrıca törende her dalda Değerlendirme Kurulu Üyelerine de plaket taktim edildi.

Ödül töreninde konuşan Mavera Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara, "Şimdi bu ödüller arkadaşlarımızın yazma dürtülerini öne çıkarma, içindeki duygularını dışarıya aksettirmek maksadıyla düşünüyoruz. Çünkü burada maksat yarışmaları değil, bundan sonra diğer şair arkadaşlarımızla, hikayecilerimizle, denemecilerimizle bir yazarlık atölyesinde buluşturacağız. Bu açıdan ödül önemli ve gençlerimiz Türkiye'nin her yerinden katıldılar. 3 farklı ülkeden ve 1098 tane yazı yarıştı ve çok da başarılı oldu. Bu sene yedincisi, bundan sonraki yıllarda yine 3 alanda bunu sürdüreceğiz. Maksadımız gizli kalmış becerileri ön plana çıkarmak. 4000 kişi içerisinden 1000 tanesi geçerli oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Kara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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