71 Yıllık Eşler, Mutluluğun Sırrını Anlattı

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Enkazdan çıkarak birlikte yaşama tutunan 71 yıllık evli çift, mutluluğun sırrını paylaştı

-Gülperi Karabiber, "Sözlerimiz birbirimize ağır gelmedi, beş dakika konuşmasak ya kendi konuşur ya ben konuşurdum asla küsmeyiz"

Mehmet Dursun Karabiber " 14 Şubat'ta ona hediye almayacağım onun için en büyük hediye benim"

HATAY - Hatay'da depremde yıkılan binalarının enkazından kurtarılarak birlikte yaşama tutunan 71 yıllık evli depremzede Mehmet Dursun ve Gülperi Karabiber çifti, mutluluğun sırlarını anlattı. Yıllar süren mutluluğun sırrının karşılıklı saygı ve sevgi olduğunu belirten çift, asla küs kalamadıklarını dile getirdiler.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli asrın felaketinde 25 bine yakın insan vefat etmiş binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketine Antakya ilçesi Ayşe Fitnat Caddesi'ndeki evlerinde yakalanan 98 yaşındaki Mehmet Dursun Karabiber ve 96 yaşındaki eşi Gülperi Karabiber, yıkılan binalarının enkazından birlikte kurtarılarak yaşama tutundular. Depremde 71 yaşındaki evlatları Mehmet Karabiberi kaybeden Karabiber çifti, Arsuz ilçesinde bulunan konteynırda yaşamlarını sürdürüyorlar. Asrın felaketinde evlerini, iş yerlerini kaybeden çiftin 71 yıllık hatıraları ve fotoğrafları enkazda kalarak yok oldu. Yıllarca birlikte mutluluğun tadını çıkaran depremzede çift, evlilikte mutluluğun sırrını anlattı.

" Sözlerimiz birbirimizi ağır gelmedi beş dakika konuşmasak ya kendi konuşur ya ben konuşurdum asla küsmeyiz"

Eşiyle asla küs kalamadıklarını ifade eden 96 yaşındaki Gülperi Karabiber, "Biz eşimle kardeş gibi büyüdük, kendisi halamın oğlu oluyor evlendik ve halamın evinde iki çocuğumu dünyaya getirdim. Çocuklarımız büyümeye başladığında ayrı eve çıktık, önce kiraya daha sonrasında mülkümüz oldu hiçbir sıkıntımız olmadı. 71 yıllık evliliğimizde bir gün bile kötü bir söz söylemedik ikimiz de birbirimizle anlaştık. Sözlerimiz birbirimizi ağır gelmedi beş dakika konuşmasak ya kendi konuşur ya ben konuşurdum asla küsmeyiz. Evliliğimizde bazen eşimin aklına düşerse o alır bazen unutursa parasını veririm ben gider güzel bir şey alırım. Depremde her şeyimizi kaybettik evimiz ve atölyemiz gitti ama biz burada konteynırda yaşıyoruz. Eşimle bir gün bile kavga etmedik. TOKİ evleri tamamlandığında buradan yeni evimize gideceğiz. Eşim bana hatırlayınca hediye alır unuttuğu zamanda özel günlerde bana kartını verir neye ihtiyacı varsa gider hediyesini alırım oda bana alır getirir" dedi.

"14 Şubat'ta ona hediye almayacağım onun için en büyük hediye benim"

Eşiyle uzun süren ilişkisinin saygı ve sevgiden geldiğini ifade eden 98 yaşındaki Mehmet Dursun Karabiber, "Bana hediye almasa bile eşimi mutlu etmeye çalışırım. Biz eşimle 27 yaşında evlendik ve 71 yıllık halen evliliğimiz devam ediyor. Eşim benden altın ve hediye istediğinde her zaman onu mutlu etmeye çalıştım. Ben sinirli adamım genelde beni hep alttan alır eşim. 14 Şubat'ta ona hediye almayacağım onun için en büyük hediye benim. Hediye olarak en büyük hediye benim, biz aşkı bilmeyiz sevgi ve saygı bizim için kanun gibi. Depremde enkazdan çıktık ve birimize hayat olduk, 71 yaşındaki evladım Mehmet Karabiber'i kaybettim" şeklinde konuştu.