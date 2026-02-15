8 Il'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
8 Il'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

15.02.2026 12:49
İstanbul'da 8 ilde düzenlenen operasyonda 78 şüpheliden 48'i yakalandı, kaçakçılık suçları tespit edildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "göçmen kaçakçılığı" ve "sahtecilik" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, 48 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmanın; "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin olduğu belirtildi.

Açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler doğrultusunda "sahte belgelerle ikamet izni aldığı" tespit edilen 268 yabancı uyruklu şahıs bulunduğu kaydedildi.

Şüphelilerin 78'inin yakalanmasına yönelik bugün İstanbul başta olmak üzere Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon kapsamında 48 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, henüz yakalanamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

