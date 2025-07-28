8 Suçlu Türkiye\'ye İade Edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 8 ve ulusal sevide aranan 1 suçlunun, yurtdışından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan (6), İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'dan 1'er suçlunun Türkiye'ye iadelerinin gerçekleştirildiği bilgisini paylaşarak, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D., A.K., D.D., A.A., T.Ö., B.G., E.K. ve M.Ö. ile ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

DETAYLARI PAYLAŞTI

Operasyonlara ve yakalanan suçlulara yönelik bilgi veren Yerlikaya, "Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan bu şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birlikleri sonucu; 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 'DALTONLAR' organize suç örgütü üyesi olan A.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D. isimli şahıs İspanya'da, 'iş yerinde geceleyin silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Azerbaycan'da, 'kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.D. isimli şahıs Karadağ'da, 'kasten öldürme' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve 'DEMİRÖZLER' organize suç örgütü üyesi olan T.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.G. isimli şahıs Gürcistan'da, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma ve basit yaralama' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

Yerlikaya, operasyonda görev alan birimlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."