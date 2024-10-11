83 Yaşında Damatsız Düğün Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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83 Yaşında Damatsız Düğün Hayali Gerçekleşti

Sümbül Topbaş, platonik aşkına kavuşamadan gelinlik giydi ve huzurevinde damatsız düğün yaptı.

11.10.2024 22:11
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Platonik aşkına kavuşamadı, damatsız düğün yaptı

Gelinlik giyme hayali 83 yaşında gerçeğe dönüştü

Hiç evlenmedi, hayallerini huzurevinde damatsız düğünle gerçekleştirdi

Sümbül Topbaş:

"Çocukluk aşkım tek taraflıydı, bugün çok mutlu oldum"

ADANA - Adana'da yıllar önce platonik aşkıyla evlenemeyince bir daha hiç evlenmeyen 83 yaşındaki kadının gelinlik giyip düğün yapma hayali gerçeğe dönüştü. Temsili yapılan düğünde yaşlı kadının mutluluğu gözlerinden okundu.

83 yaşındaki Sümbül Topbaş, yıllar önce platonik aşkı Cabbar Gani ile evlenemeyince kalbini aşka kapattı. Ömrü boyunca evlenmeyen Topbaş, geçtiğimiz senelerde ise Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşti. Huzurevinde kalan Topbaş, eğitmenlere ve çalışanlara en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu söyledi.

Huzurevi yönetimi ise bu durumu Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlük, gerekli girişimleri yapıp önce gelinlik aldı. Daha sonra da hayırsever Mustafa Kapan kendisine ait düğün salonunu yaşlı kadın için tahsis etti.

Gelinlik giydi, davul zurnayla salona giriş yaptı

Önce kuaföre götürülen Sümbül Topbaş, saç ve makyajının yapılmasının ardından gelinliğini giydi ve konvoyla düğün salonuna geldi. Huzurevi sakinleri ve Songül Topbaş'ın akrabalarının katıldığı düğüne yaşlı kadın, davul zurna eşliğinde salona girip ilk dansı Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ile yaptı.

"Çocukluk aşkım tek taraflıydı"

Dansın ardından gazetecilere konuşan Sümbül Topbaş, çok mutlu olduğunu anlatarak, "Benim çocukluk aşkım tek taraflıydı. Hiç açılmadım ona karşı, sonrasında da hiç evlenmedim ve kimseyi sevmedim. Bugün hayallerim gerçek oldu, çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin evlenmesini tavsiye ederim" dedi.

"Yaşlılarımızın her zaman yanındayız"

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ise temsili düğünü yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Teyzemiz hiç gelinlik giymemiş ve hiç evlenmemiş. Teyzemizin hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu olduk. Yaşlılarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Sümbül Topbaş'ın akrabası Fatma Yonaç, "Sümbül'ü böyle gördüğüm için çok mutluyum. Çok güzel olmuş. Prensesler gibi olmuş. Hiç evlenmemişti, hep hayaliydi. Bugün onu böyle görünce de çok duygulandım" diye konuştu.

Daha sonra Sümbül Topbaş'a Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa çeyrek altın taktı. Takı töreninin ardından Topbaş, akrabaları ve huzurevi sakinleriyle birlikte oyun havası eşliğinde oynadı.

Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 83 Yaşında Damatsız Düğün Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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