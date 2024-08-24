88 Model Araca 200 Bin TL Harcayıp Modifiye Yaptı - Son Dakika
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88 Model Araca 200 Bin TL Harcayıp Modifiye Yaptı

Kırşehir'de otomobil tutkunu olan Asım Kölün, 88 model Renault marka otomobiline 200 bin TL harcayarak modifiye yaptı. Aracın motorunun güçlendirilmesi yanı sıra iç tasarım ve açılır tavan da yaptıran Kölün, aracın göz alıcı bir görünüme kavuştuğunu aktardı.

24.08.2024 20:51
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88 model aracına 200 bin TL harcayıp modifiye yaptı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, otomobil tutkunu olan Asım Kölün, 88 model Renault marka otomobiline 200 bin TL harcayarak modifiye yaptı.

Aracın motorunun güçlendirilmesi yanı sıra iç tasarım ve açılır tavan da yaptıran Kölün, "Otomobil 88 model. Sunroof ve ses sitemi takılarak jantlar değiştirildi. Direksiyon ise BMW marka otomobile ait" dedi.

Aracın göz alıcı bir görünüme kavuştuğunu aktaran Kölün açıklamasında, "Kırşehir'de görünümü ve değişimiyle araç 1 numaralı araç oldu. Otomobil binicisiyim, şuanda satmayı düşünmüyorum ama değerini veren olursa da düşünürüm. Eski model araçların modifiye işlemleri güzel oluyor. Eksiklikler noktasında camların otomatik olması ve rüzgarlıkları kaldı" diye konuştu.

Klasikleşen otomobili bir tutkuyla modifiye yaptıran Kölün, aracın estetik olarak da bir görünüme kavuştuğunu düşündüğünü belirtirken, otomobil de tutkunları için şehirde dikkat de çekiyor.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Renault, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 88 Model Araca 200 Bin TL Harcayıp Modifiye Yaptı - Son Dakika

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