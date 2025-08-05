9. Uluslararası İLEM Yaz Okulu Başladı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ve İlim Yayma Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası İLEM Yaz Okulu, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

İLEM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Dünya Düzeni: Sistemsel Dönüşümler, Kırılganlıklar ve Alternatif Perspektifler (Current World Order: Systemic Transformations, Vulnerabilities, and Alternative Perspectives)" başlığıyla gerçekleştirilen programa 15 farklı ülkeden akademisyen ve uzmanlar katılıyor.

Programın açılışında konuşan İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Taha Eğri, yaz okulunun küresel krizlerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştiğini belirterek, mevcut uluslararası kurumların yetersizliği, Batı merkezli düzenin sürekliliği ve Rusya- Ukrayna Savaşı, İran- İsrail çatışması, 7 Ekim Aksa Tufanı ile Filistin'de süregelen soykırım gibi gelişmelerin ortaya çıkardığı istikrarsızlığa karşı yaz okulunun önemli bir düşünsel zemin sunduğunu kaydetti.

WOLAS Yönetim Kurulu Başkanı Enes Kafadar ise hukukun yalnızca bir meslek değil, insan onurunu esas alan bir adalet arayışı olduğunu vurguladı.

Uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde sorunları yeniden düşünme ve dönüştürme ihtiyacına dikkati çeken Kafadar, Uluslararası İLEM Yaz Okulu'nun bu tartışmalar için güçlü bir platform sağladığını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Cüneyt Yenigün, farklı ülkelerden gelen akademisyenleri İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güvenlik, siyaset ve ekonomi gibi alanlarda dünya düzenine ilişkin tartışmaların İLEM'in sunduğu akademik ortamda anlamlı bir çerçevede ele alınacağını belirtti.

Programın açılış konferansını gerçekleştiren ekonomist Tarik Yousef, "Disruption, Uncertainty & the Future of the International Economic System" başlıklı konuşmasında kapitalizm, küreselleşme, bozulma ve yerinden edilme gibi olguların oluşturduğu kriz ortamının günümüzü anlamak için önemli dersler sunduğunu belirtti.

Yousef, özellikle ABD'nin küresel hegemonyadaki dönüşümüne vurgu yaparak, Trump döneminden itibaren ABD'nin sistem kurucu olmaktan çıkıp küresel kaosun başlıca kaynağı haline geldiğini, yakın tarihte yaşanan kırılmaların, geleceğe dair stratejik okumalar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.