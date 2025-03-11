9. Vedat Günyol Deneme Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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9. Vedat Günyol Deneme Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Vedat Günyol Deneme Ödülleri'nde Hüseyin Ferhad 'Türkçe'nin Sol Anahtarı' eseriyle ödül aldı. Mehmet Serdar ve Bülent Ayyıldız da çeşitli ödüllerle onurlandırıldı.

11.03.2025 09:54  Güncelleme: 11:12
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülleri, sahiplerine takdim edildi. Ödüle layık görülen eserler arasında, Hüseyin Ferhad'ın "Türkçe'nin Sol Anahtarı" adlı çalışması yer alırken, Seçici Kurul Özel Ödülü "Uzun Lafın Kısası" adlı eseriyle Mehmet Serdar'a, Genç Deneme Yazarı Ödülü ise "Ölümsüz Olmaya Değmez" adlı eseriyle Bülent Ayyıldız'a verildi.

Türk edebiyatında deneme türünün önemli isimlerinden Vedat Günyol'un anısını yaşatmak ve yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen ödül töreni, Kartal Belediyesi'nin öncülüğünde Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet Gazetesi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirildi. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, Vedat Günyol'un hayatını konu alan belgesel gösterimiyle başladı. Törende, Deneme Ödülü Seçici Kurul Üyesi Celal Ülgen, Felsefeci-Yazar Erkut Sezgin ve Dil ve Yazın Araştırmacısı Yusuf Çotuksöken, merhum yazar hakkında konuşmalar yaptı. Ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.

"O sadece bir yazar değil, Cumhuriyetimizin aydınlık yüzüdür"

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, törende yaptığı konuşmada, Vedat Günyol'un güçlü kalemiyle Türk edebiyatında silinmez bir iz bıraktığına ifade etti. Özgön, "Bu yıl 9'uncusunu düzenlediğimiz bu anlamlı ödül törenini, değerli paydaşlarımız ve Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in öncülüğünde gerçekleştirmekten büyük onur duyuyoruz. Vedat Günyol, sadece bir edebiyatçı değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin aydınlık yüzü ve yol göstericisidir. Onun kalemi bize bugün de yol göstermeye devam ediyor" diye konuştu.

Tören sonunda sanatçı İkbal Kaynar, Vedat Günyol'un sevdiği türkülerden oluşan bir dinleti gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 9. Vedat Günyol Deneme Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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