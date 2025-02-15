910 Kaçak Su Kaplumbağası Ele Geçirildi

(ANKARA)- Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda Türkiye'yekaçak yollardan sokulmaya çalışılan 910 adet su kaplumbağası ele geçirdi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan 910 su kaplumbağası ele geçirildi.
Kaçakçılık girişimine ilişkin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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