AA'nın 105. Yılı Kutlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılını kutladı.

Hisarcıklıoğlu, AA'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajına, "Türk basınının amiral gemisi, temel taşı Anadolu Ajansının 105'inci yıl dönümü hepimize kutlu olsun. 'Hepimiz' ifadesini kullanıyorum çünkü bu kurum, aslında 86 milyonun ortak değeri ve övüncüdür." ifadeleriyle başlayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile özdeşleşen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan, bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun haberini, tarihini yazan Anadolu Ajansı, aradan geçen yıllar içerisinde, çok yol katetmiş, habercilik alanında gelişen teknolojiye ayak uydurmayı başararak, halkımızın haklı takdirini kazanmıştır. Günlük binlerce haber yayımladığını öğrendiğimiz Ajansımız, bu çarpıcı rakamla ne kadar büyük bir kurum olduğunu, kapsamlı işler yaptığını da ispat etmiştir. Gözlemlediğim odur ki habercilik etiğine bağlı kalarak, hızlı ve güvenilir bir kaynak olan Anadolu Ajansının bütün çalışanları, aslında her ne kadar profesyonel olsalar da büyük bir fedakarlık içinde bunu bir vatan hizmeti anlayışıyla yerine getirmektedir. Türk iş dünyası adına, bizi ülkemizin her köşesinden ve dünyadan anında haberdar eden Anadolu Ajansının yeni yaşını kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."