AB Adalet Divanı\'ndan PKK\'ya Red

AB Adalet Divanı, finansal varlıklarının dondurulmasına itiraz eden PKK'ya olumsuz yanıt verdi. Mahkeme aldığı kararla, daha önce AB Genel Mahkemesi'nin verdiği kararları onaylamış oldu. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), PKK'nın daha önce alt mahkemeler tarafından verilen, Avrupa'daki finansal varlıklarının dondurulması kararlarına ilişkin itirazını reddetti.

Lüksemburg'daki mahkeme böylece, 2015-2017 arası ve 2019, 2021, 2022 yıllarında, ABAD'a bağlı AB Genel Mahkemesi tarafından alınan kararları onaylamış oldu. PKK, AB devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB Konseyi'nin, örgütün terör örgütleri listesinde yer almaya devam etmesi ve bununla bağlantılı olarak mali kaynaklarının dondurulması gibi yaptırım kararlarına karşı AB Genel Mahkemesi'ne gitmiş ancak sonuç alamamıştı.

AB Adalet Divanı, karar gerekçesinde, AB Konseyi'nin terör örgütleri listesiyle ilgili kararlarında söz konusu örgütün terörist eylemler gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kanıtlama zorunluluğu bulunmadığını, terör tehlikesinin devam edip etmediğinin dikkate alındığını vurguladı.

PKK, 2002'den bu yana terör örgütleri listesinde

AB Konseyi tarafından 2002 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul edilen PKK, daha önce bu kategorizasyona karşı açtığı davaları kaybetmişti. Son olarak 2022 yılında görülen davada, AB Genel Mahkemesi, İngiltere'nin 2014'te, ABD'nin de 1997 ile 2001'de PKK'yı yasaklayan kararlarına atıfta bulunarak, örgütün "terör örgütü" olduğu teyit etmiş ve böylece PKK'nın AB Konseyi'ne karşı açtığı dava reddedilmişti.

O dönem alınan kararda da PKK'nın eylemlerinin "Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı" kapsamında sayılamayacağı vurgulanarak bu hakkın genel olarak kullanılması için silahlı kuvvete başvurmanın meşru görülemeyeceği belirtilmişti. Karar metninin devamında "silahlı çatışmalarda terör eylemlerinin yasaklanmasına yönelik bir istisnanın AB ve hatta uluslararası hukukta hiçbir temeli olmadığı" ifade edilerek PKK'nın turistik tesislere düzenlediği saldırılarda sivilleri de hedef aldığı dile getirilmişti.

AB Konseyi, terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlerin finansal varlıklarının dondurulması ve bunlara mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi en az altı ayda bir gözden geçiriyor.

1984 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı silahlı mücadele veren PKK, Türkiye'nin yanı sıra Ankara'nın Batı'daki müttefikleri tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor. Örgütün tutuklu lideri Abdullah Öcalan, iki hafta önce PKK'ya silah birakma ve kendini feshetme çağrısında bulunmuştu.

AFP,DW/ ET,BK

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