AB Adalet Divanı'ndan PKK'ya Red - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Adalet Divanı'ndan PKK'ya Red

AB Adalet Divanı\'ndan PKK\'ya Red

AB Adalet Divanı, PKK'nın finansal varlıklarının dondurulmasına itirazını reddetti.

13.03.2025 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Adalet Divanı, finansal varlıklarının dondurulmasına itiraz eden PKK'ya olumsuz yanıt verdi. Mahkeme aldığı kararla, daha önce AB Genel Mahkemesi'nin verdiği kararları onaylamış oldu. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), PKK'nın daha önce alt mahkemeler tarafından verilen, Avrupa'daki finansal varlıklarının dondurulması kararlarına ilişkin itirazını reddetti.

Lüksemburg'daki mahkeme böylece, 2015-2017 arası ve 2019, 2021, 2022 yıllarında, ABAD'a bağlı AB Genel Mahkemesi tarafından alınan kararları onaylamış oldu. PKK, AB devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB Konseyi'nin, örgütün terör örgütleri listesinde yer almaya devam etmesi ve bununla bağlantılı olarak mali kaynaklarının dondurulması gibi yaptırım kararlarına karşı AB Genel Mahkemesi'ne gitmiş ancak sonuç alamamıştı.

AB Adalet Divanı, karar gerekçesinde, AB Konseyi'nin terör örgütleri listesiyle ilgili kararlarında söz konusu örgütün terörist eylemler gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kanıtlama zorunluluğu bulunmadığını, terör tehlikesinin devam edip etmediğinin dikkate alındığını vurguladı.

PKK, 2002'den bu yana terör örgütleri listesinde

AB Konseyi tarafından 2002 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul edilen PKK, daha önce bu kategorizasyona karşı açtığı davaları kaybetmişti. Son olarak 2022 yılında görülen davada, AB Genel Mahkemesi, İngiltere'nin 2014'te, ABD'nin de 1997 ile 2001'de PKK'yı yasaklayan kararlarına atıfta bulunarak, örgütün "terör örgütü" olduğu teyit etmiş ve böylece PKK'nın AB Konseyi'ne karşı açtığı dava reddedilmişti.

O dönem alınan kararda da PKK'nın eylemlerinin "Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı" kapsamında sayılamayacağı vurgulanarak bu hakkın genel olarak kullanılması için silahlı kuvvete başvurmanın meşru görülemeyeceği belirtilmişti. Karar metninin devamında "silahlı çatışmalarda terör eylemlerinin yasaklanmasına yönelik bir istisnanın AB ve hatta uluslararası hukukta hiçbir temeli olmadığı" ifade edilerek PKK'nın turistik tesislere düzenlediği saldırılarda sivilleri de hedef aldığı dile getirilmişti.

AB Konseyi, terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlerin finansal varlıklarının dondurulması ve bunlara mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi en az altı ayda bir gözden geçiriyor.

1984 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı silahlı mücadele veren PKK, Türkiye'nin yanı sıra Ankara'nın Batı'daki müttefikleri tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor. Örgütün tutuklu lideri Abdullah Öcalan, iki hafta önce PKK'ya silah birakma ve kendini feshetme çağrısında bulunmuştu.

AFP,DW/ ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Mahkeme, Güncel, Terör, Hukuk, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Adalet Divanı'ndan PKK'ya Red - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
Şanlıurfa’da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı
Türk medyasındaki dev satış onaylandı Türk medyasındaki dev satış onaylandı
Trump’tan AB’ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi Trump'tan AB'ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi
Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar

18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
16:48 Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı
09:47 Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
09:13 Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
09:01 Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte
08:51 Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
08:35 Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
08:21 Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 19:56:16. #7.13#
SON DAKİKA: AB Adalet Divanı'ndan PKK'ya Red - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.