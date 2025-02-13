AB, Barış Görüşmelerinde Yer Almalı - Son Dakika
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AB, Barış Görüşmelerinde Yer Almalı

Kaja Kallas, barış görüşmelerinde AB'nin yer almasının önemini vurguladı ve Rusya'nın taleplerine dikkat çekti.

13.02.2025 19:49
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya- Ukrayna barış görüşmelerinde kendilerinin de yer alması gerektiğini ifade ederek, "Eğer arkamızdan bir anlaşma yapılırsa, bu kesinlikle işe yaramayacaktır." dedi.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'da süren savaşın sona erdirilmesine ilişkin yaptığı telefon görüşmesi ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in dün Ukrayna'nın NATO üyeliğinin "gerçekçi olmadığı" yönündeki ifadelerine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya NATO üyeliği yerine güvenlik garantileri sağlanması gerektiğini söyleyen Hegseth'in ifadelerine cevaben Kallas, "NATO üyeliği var olan en güçlü ve aynı zamanda en ucuz güvenlik garantisidir. Eğer NATO üyeliği değil de başka güvenlik garantileri olacak diyorsak, o zaman herkesin şu soruya cevap vermesi gerekir, bu güvenlik garantileri gerçekten nedir?" dedi.

Kallas, Ukrayna ve Rusya arasında barış müzakereleri başlamadan koşulların belirlenmemesi gerektiğini dile getirerek, "Tekrar söylüyorum, daha müzakereler başlamadan hiçbir şeyi masadan kaldırmamalıyız çünkü bu Rusya'nın işine gelir ve onların istediği de budur. Neden müzakereler başlamadan önce onlara istedikleri her şeyi veriyoruz? Bu yatıştırmadır ve hiçbir zaman işe yaramadı." görüşünü paylaştı.

Süreçte AB'nin de yer alması gerektiğini vurgulayan Kallas, "Şunu söylemek isterim ki, eğer arkamızdan bir anlaşma yapılırsa, bu kesinlikle işe yaramayacaktır. Çünkü her türlü anlaşmayı uygulayacak Avrupalılara ihtiyacınız var. Bu anlaşmayı uygulamak için Ukraynalılara ihtiyacınız var." diye konuştu.

Kallas, Brüksel'in Kiev'e desteğinin süreceği sinyalini vererek, "Ukraynalılar direnecek ve biz de onları destekleyeceğiz." dedi.

"Ukrayna ve AB olmadan kalıcı barış olmaz"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da barış ve Avrupa'nın güvenliği birbirinden ayrılamaz." ifadesini kullandı.

Barışın yalnızca ateşkesle değil Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa'ya "güvenlik tehdidi olmaktan çıkmasıyla" sağlanabileceği yorumunu yapan Costa, "Ukrayna ve AB olmadan ne inandırıcı ve başarılı müzakereler ne de kalıcı bir barış olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, dün Putin ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

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