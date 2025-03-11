AB, Cidde Görüşmelerini Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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AB, Cidde Görüşmelerini Memnuniyetle Karşıladı

AB, ABD ve Ukrayna'nın Cidde'de yaptığı görüşmeleri olumlu buldu, barış müzakerelerine hazır olduğunu duyurdu.

11.03.2025 23:16
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Avrupa Birliği (AB), ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından varılan kararları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Von der Leyen, "Ateşkes anlaşması önerisi ile ABD'nin istihbarat paylaşımı ve askeri yardımları yeniden başlatması dahil, ABD-Ukrayna görüşmelerine ilişkin Cidde'den bugün gelen haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Bunların Ukrayna'da "kapsamlı, adil ve kalıcı barışın sağlanması için olumlu gelişme olduğunu" belirten von der Leyen, "Top artık Rusya'nın sahasında. AB, ortaklarıyla birlikte yaklaşan barış müzakerelerinde üzerine düşen tüm rolü oynamaya hazırdır." mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Oval Ofis'te yaşadığı tartışmanın ardından ABD ve Ukrayna heyetleri bugün Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna'nın, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğu bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin, istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

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