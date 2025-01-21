AB'den Kartalkaya Yangınına Dayanışma

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Türkiye ziyareti sırasında Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangınla ilgili dayanışma mesajı verdi.

Lahbib, 3 günlük Türkiye ziyareti sırasında haberini aldığı Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başsağlığı dileğinde bulunan Lahbib, AB Sivil Koruma Mekanizmasının yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiği belirtilmişti.