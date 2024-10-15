AB'den Sierra Leone'ye 200 Bin Avro Destek

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Avrupa Birliği (AB), Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'deki sel mağdurlarına destek için 200 bin avro bağışladı.

AB Sierra Leone Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son zamanlarda yaşanan sellerin birçok bölgeyi vurduğu ve hem kırsal alanlarda hem de şehirlerde büyük hasara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Sierra Leone'deki şiddetli sel felaketine yanıt olarak, acil ihtiyaçları karşılamak için 200 bin avro insani yardım sağladığı bildirildi.

Bağışlanan fonun Sierra Leone Kızılhaçın mağdurlara acil yardım sağlamasına yardımcı olacağı aktarılan açıklamada, bunun, AB'nin Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Afet Müdahale Acil Durum Fonu'na (DREF) yaptığı genel katkının bir parçası olduğu ifade edildi.

Sierra Leone'de şiddetli yağışların yol açtığı seller, 23 bin 596 kişinin yaşamını olumsuz etkilemiş ve onlarca evin sular altında kalmasına neden olmuştu.