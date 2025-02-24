AB'den Ukrayna'ya Katılım Yeşil Işık - Son Dakika
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AB'den Ukrayna'ya Katılım Yeşil Işık

Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın AB üyeliğinin 2030'dan önce mümkün olabileceğini belirtti.

24.02.2025 23:03
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın 2030'dan önce Birliğe katılmasına "yeşil ışık" yaktı.

Politico'nun haberine göre başkent Kiev'de bulunan von der Leyen, Ukrayna'nın AB üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Von der Leyen, Ukrayna'nın üyelik yolunda kaydettiği "ilerlemeden" övgüyle bahsederek "Ortaya konan siyasi iradeyi gerçekten takdir ediyorum. Hatta Ukrayna'nın liyakate dayalı süreci, bu hızda ve bu kalitede devam ederse, belki de 2030'dan önce olabilir diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın üyelik süreci

Ukrayna, Rusya'nın saldırısından 4 gün sonra, 28 Şubat 2022'de, AB'ye üyelik başvurusu yapmış, adaylık statüsünü ise 23 Haziran 2022'de almıştı.

Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı 23 Aralık 2023'teki AB zirvesinde verilmesine rağmen uzun bir süre Macaristan'ın vetosu aşılamamıştı.

Müzakerelerin 25 Haziran 2024'te resmen başlamasıyla AB ilk kez bir ülke ile başvuru tarihinin üzerinden 2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesinin ardından müzakerelerin başlamasına karar vermiş, ayrıca ilk kez fiilen savaş durumundaki bir ülke ile müzakere masasına oturmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'den Ukrayna'ya Katılım Yeşil Işık - Son Dakika

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