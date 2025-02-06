AB, Depremde Türkiye'nin Yanında

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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla dayanışma mesajı paylaştı. Ossowski, "Hayatların yeniden inşasında Türkiye'nin yanındayız" dedi. AB Türkiye Delegasyonu, depremde hayatını kaybedenleri bölgeden yıkım görüntülerine yer verdiği bir video ile andı.

AB Türkiye Delegasyonu, 6 Şubat Depremi'nin ikinci yılına ilişkin hazırladığı kısa videoda depremin ardından Türkiye ve AB arasındaki dayanışma ve koordinasyona dikkat çekerken deprem bölgesindeki yıkımın görüntülerine de yer verdi. Videoda delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve Delegasyon temsilcilerinin deprem bölgesindeki çalışmalarının görüntülerine yer verildi.

Delegasyon tarafından yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023'te yer sarsıldığında ardında yıkım bıraktı ama bu, yenilgi anlamına gelmiyor. Depremden etkilenen bölgelerde felaketin izleri hala duruyor, ancak halkın direnci ve AB'nin desteği de bir o kadar güçlü" ifadelerine yer verildi. Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ise depreme ilişkin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Türkiye'de yaşanan, Türk vatandaşlarına ve etkilenen bölgede yaşayan herkese tarifsiz acı ve ıstırap getiren yıkıcı depremin üzerinden iki yıl geçti. Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin yanında yer aldık; deprem bölgesine kurtarma ekipleri gönderdik ve ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için uluslararası mali yardımları seferber ettik.

Ancak, çabaların henüz sona ermediğinin de farkındayız. Aksine depremin yarattığı zorluklar ve olumsuz koşullar yüzünden hala acı çeken insanlara destek olmak için dayanışma ve yardım faaliyetlerimizi sürdürmeliyiz. Çünkü kayıpların acısı hala çok taze.

Normal yaşama geri dönülmesi ve iyi yaşam koşullarının yeniden sağlanması için dostlarımızı ve ortaklarımızı desteklemeye devam etmeliyiz. Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olan Türkiye için Avrupa dayanışmasını ve Avrupa Birliği'nin desteğini bir kez daha teyit etmek istiyorum."