AB, Depremde Türkiye'nin Yanında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB, Depremde Türkiye'nin Yanında

Geniş Video İzle

Thomas Ossowski, Türkiye'nin depreminin ikinci yılında dayanışma mesajı verdi ve desteklerini sürdürdü.

06.02.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla dayanışma mesajı paylaştı. Ossowski, "Hayatların yeniden inşasında Türkiye'nin yanındayız" dedi. AB Türkiye Delegasyonu, depremde hayatını kaybedenleri bölgeden yıkım görüntülerine yer verdiği bir video ile andı.

AB Türkiye Delegasyonu, 6 Şubat Depremi'nin ikinci yılına ilişkin hazırladığı kısa videoda depremin ardından Türkiye ve AB arasındaki dayanışma ve koordinasyona dikkat çekerken deprem bölgesindeki yıkımın görüntülerine de yer verdi. Videoda delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve Delegasyon temsilcilerinin deprem bölgesindeki çalışmalarının görüntülerine yer verildi.

Delegasyon tarafından yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023'te yer sarsıldığında ardında yıkım bıraktı ama bu, yenilgi anlamına gelmiyor. Depremden etkilenen bölgelerde felaketin izleri hala duruyor, ancak halkın direnci ve AB'nin desteği de bir o kadar güçlü" ifadelerine yer verildi. Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ise depreme ilişkin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Türkiye'de yaşanan, Türk vatandaşlarına ve etkilenen bölgede yaşayan herkese tarifsiz acı ve ıstırap getiren yıkıcı depremin üzerinden iki yıl geçti. Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin yanında yer aldık; deprem bölgesine kurtarma ekipleri gönderdik ve ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için uluslararası mali yardımları seferber ettik.

Ancak, çabaların henüz sona ermediğinin de farkındayız. Aksine depremin yarattığı zorluklar ve olumsuz koşullar yüzünden hala acı çeken insanlara destek olmak için dayanışma ve yardım faaliyetlerimizi sürdürmeliyiz. Çünkü kayıpların acısı hala çok taze.

Normal yaşama geri dönülmesi ve iyi yaşam koşullarının yeniden sağlanması için dostlarımızı ve ortaklarımızı desteklemeye devam etmeliyiz. Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olan Türkiye için Avrupa dayanışmasını ve Avrupa Birliği'nin desteğini bir kez daha teyit etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Güncel, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Depremde Türkiye'nin Yanında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 04:09:28. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Depremde Türkiye'nin Yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.