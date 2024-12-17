AB: İnsani yardım konusunda HTŞ kontrolündeki İdlib'de edindiğimiz tecrübeden faydalanabiliriz

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, AB'nin, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) kontrolündeki İdlib'de edindiği tecrübeden yola çıkarak insani yardım konusunda ülke genelinde birlikte çalışılabileceğini ifade etti.

Lahbib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB, bu tarihi anda Suriye halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

"Barışçıl ve kapsayıcı geçişi destekliyoruz." mesajını paylaşan Lahbib, AB'nin insani yardımlarını artırdığını anımsattı.

Lahbib, "AB, İdlib'de HTŞ kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösterme konusunda tecrübeli. Şimdi (ülkenin genelinde) bu deneyimden yola çıkarak ilerleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen'in Ankara ziyareti

AB, 13 Aralık'ta, Adana üzerinden Suriye'ye gıda, sağlık, eğitim, barınma malzemelerinden oluşan insani yardım göndereceğini duyurmuşu.

İlk aşamada Dubai'de depolanan 50 tonluk yardımın hava yoluyla, Danimarka'da stoklanan 46 tonluk yardımın ise kara yoluyla Adana'ya nakledileceği bildirilmişti.

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Bu sene için insani yardımlarımızı 160 milyon avronun üstüne çıkardık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, insani yardım konusunu, yarın Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmede gündeme getireceğini bildirdi.