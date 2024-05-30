AB, Kenya ile Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını İmzaladı

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kenya ile Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının (EPA) imzalanmasına ilişkin kararı kabul etti.

AB'den yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın Kenya'ya AB pazarına gümrüksüz ve kotasız erişim hakkı (silah hariç) tanıdığı ve karşılıklı olarak Kenya pazarını AB ithalatına açtığı belirtildi.

Kenya'nın ekonomik kalkınmasını arttırmaya yönelik hedef için yeni ekonomik fırsatlar yaratacağı aktarılan anlaşmanın ticareti artıracağı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu anlaşma, sürdürülebilirlik hükümleri söz konusu olduğunda AB'nin gelişmekte olan bir ülkeyle yaptığı en iddialı ekonomik ortaklık anlaşmasıdır." denildi.

Anlaşma, iç prosedürlerin ardından yürürlüğe girecek.