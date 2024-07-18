AB Konseyi Başkanı Michel, von der Leyen'i tebrik etti - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Michel, von der Leyen'i tebrik etti

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı seçilen Ursula von der Leyen'i güvenoyu oylamasından sonra tebrik etti. Michel, von der Leyen'in Avrupa yanlısı bir tercih olarak yeniden seçilmesini ve AB Konseyinin önerilerini desteklemesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Michel ve von der Leyen arasında yaşanan gerginlikler ise basında yer aldı.

18.07.2024 22:05
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı seçilen Ursula von der Leyen'i Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılan güvenoyu oylamasından saatler sonra kutladı.

Michel, X hesabından von der Leyen'in ikinci kez AB Komisyonu Başkanı seçilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımın von der Leyen için AP'de yapılan güvenoyu oylamasından saatler sonra yapılması dikkat çekerken, paylaşımda "AP'nin von der Leyen'i Avrupa yanlısı bir tercih olarak yeniden seçmesini ve AB Konseyinin bir sonraki kurumsal döneme ilişkin önerilerini desteklemesini memnuniyetle karşılıyorum." ifadesi yer aldı.

Michel, "Birlik, samimi ve sadık işbirliği; değerler, refah, güvenlik ve savunma gibi ortak zorluklarımızın üstesinden gelinmesinde kilit rol oynayacaktır. Bu da çok fazla ortak çaba gerektirecektir." açıklamasında bulundu.

Paylaşımda, AB liderlerinin 27 Haziran'daki zirvede AB'nin idari kurumlarını 5 yıl yönetmesi için önerdiği Kaja Kallas, Antonio Costa ve Roberta Metsola'nın da etiketlenmesi "Michel'in, von der Leyen'e özel paylaşım yapmadığı" yorumlarına neden oldu.

Von der Leyen-Michel gerginliği

Von der Leyen-Michel arasında soğuk rüzgarlar estiği söylentileri bir süredir kulislerde yer alırken, zaman zaman Michel'in Alman siyasetçinin kararlarına eleştirel söylemleri de basında yer buldu.

Konsey Başkanı, en son AB Komisyonunun Macaristan'ın dönem başkanlığında yapılacak "gayriresmi" toplantılardaki temsil seviyesini düşürme kararını desteklemediğini ve boykot kararlarına karşı olduğunu ifade etmişti.

Michel, haziranda ise Birliğin itibarına zarar verdiği için von der Leyen'in İsrail yanlısı tavrını eleştirmiş ve bu tutumun Birlik içinde ayrışmalara yol açtığını söylemişti.

Bu itibar zararının "bedelini ödediklerini" belirten Michel, AB Komisyonunu "fazla politize olmakla ve üye ülkelerin onayını almadan açıklamalar yapmakla" suçlamıştı.

Yeni AB yönetimi için isimlerin belirlendiği Liderler Zirvesi öncesi çıkan haberlerde ise Michel'in Komisyon Başkanlığı için bir kez daha aday olan von der Leyen'in seçilmesini istemediği, hatta bu toplantıya Alman siyasetçinin davet edilmemesini önerdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel, von der Leyen'i tebrik etti - Son Dakika

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