AB'nin Ek Gümrük Vergisi Hata

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BRÜKSEL, 10 Ekim (Xinhua) -- Brüksel merkezli ekonomik düşünce kuruluşu Bruegel, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergisi uygulamasının hata olduğunu ve faydadan çok zarar getireceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu, Cuma günü Çin menşeli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin oylamayı kabul ettiğini açıklamış, kararı eleştiren birçok Avrupa ülkesi ve otomobil sektörü temsilcisi, bu hamlenin bumerang etkisi yaparak AB'nin rekabet gücüne zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu.

Komisyon üye ülkelerden gerekli desteği aldığını söylese de 12 AB üyesi oylamada çekimser kalırken, 5 üye de karşı oy kullandı.

Bruegel tarafından Çarşamba günü yayımlanan raporda, ek gümrük vergilerinin AB vatandaşlarına faydadan çok zarar getireceği ve Avrupa otomotiv sektörünün aleyhine işleyeceği belirtildi.

Rapora göre ek vergiler, Avrupalı üreticileri küresel rekabet baskılarından uzaklaştırarak Çinli ortaklarla entegre değer zincirleri geliştirmelerini engelleyecek.

Dünya ticaretinin parçalanmasına yönelik bir başka adımı temsil eden gümrük vergilerinin, AB'yi de etkileyecek ekonomik maliyetler doğurup belirsizlikler yaratacağı kaydedildi.

Ticari anlaşmazlıkların yayılma riski olduğu göz önünde bulundurulduğunda, AB ile Çin arasındaki bu tür anlaşmazlıkların genel ikili ilişkileri zorlayacağı ifade edilen raporda, AB'nin fikrini değiştirmesi için henüz çok geç olmadığına dikkat çekildi.