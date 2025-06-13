AB, Orta Doğu'da İtidal Çağrısı Yaptı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası taraflara itidal ve misillemeden kaçınma çağrısında bulundu.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'daki durumun "son derece endişe verici" olduğunu ifade etti.

Tarafları itidal, gerilimi düşürme ve misillemeden kaçınmaya davet eden von der Leyen, bölgenin istikrarı ve küresel güvenlik için diplomatik çözüme "her zamankinden daha acil" ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da X hesabından, Orta Doğu'daki durumun "tehlikeli" olduğunu kaydederek, tarafları itidalli davranmaya ve gerilimin tırmanmasını önlemeye çağırdı.

Kallas, gerilimi azaltmaya yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi.