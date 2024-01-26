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AB, UAD'nin İsrail aleyhine aldığı tedbir kararlarının uygulanmasını bekliyor - Son Dakika
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AB, UAD'nin İsrail aleyhine aldığı tedbir kararlarının uygulanmasını bekliyor

AB, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı aldığı tedbir kararlarının tam, derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını beklediğini açıkladı. AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UAD kararlarına desteklerinin devam edeceğini belirtti ve tarafların bu kararlara uymak zorunda olduğunu vurguladı. Ayrıca, tarafların argüman sunma hakkının bu karardan etkilenmeyeceği ifade edildi.

AB, UAD\'nin İsrail aleyhine aldığı tedbir kararlarının uygulanmasını bekliyor
26.01.2024 - 23:05,
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Avrupa Birliği'nden (AB), Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine aldığı tedbir kararlarıyla ilgili, "AB, bunların tam, derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını beklemektedir." açıklaması yapıldı.

AB Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UAD'nin İsrail hakkında hükmettiği tedbir kararları hakkında ortak açıklama yaptı.

UAD kararlarının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "AB, Birleşmiş Milletlerin temel yargı organı UAD'ye verdiği desteği devam ettireceğini teyit eder. UAD'nin kararları taraflar için bağlayıcıdır ve taraflar buna uymak zorundadır. AB, bunların tam, derhal ve etkili şekilde uygulanmasını beklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca tarafların argüman sunma hakkının bugünkü karardan etkilenmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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