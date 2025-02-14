AB, Ukrayna'nın Yanında Kararlılıkla Duruyor - Son Dakika
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AB, Ukrayna'nın Yanında Kararlılıkla Duruyor

Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa'nın geleceği olduğunu vurguladı.

14.02.2025 14:49
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durduklarını söyledi.

Von der Leyen, Münih Güvenlik Konferansı öncesi yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın yanında kararlılıkla duruyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ortağımızla birlikte, herkesin silahlarını hangi koşullarda bırakması gerektiğine güçlü bir pozisyonda karar verebilmesini sağlamak istiyoruz. Ukrayna'nın geleceği, aynı zamanda Avrupa'nın da geleceğidir. " dedi.

Münih'te Ukrayna konusunu da ele alacaklarını, savaşın hangi koşullarda sona erdirilebileceği sorusunun Avrupa'yı doğrudan ilgilendirdiğini ifade eden von der Leyen, "Bizim gibi Ukrayna halkının da en büyük çıkarı kalıcı ve adil bir barıştır. Bu durum, özellikle de Avrupa devletlerinin güvenliği garanti altına almaları ve yeniden yapılanmadan sorumlu olmaları halinde geçerlidir." diye konuştu.

ABD'ye karşı "orantılı ve net karşı tedbirler" alınacak

ABD'nin Avrupa'nın en yakın ortağı olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan von der Leyen, "ABD ile iyi çalışmaya devam etmek istiyoruz ancak aynı zamanda ticaret savaşlarının ve örneğin cezalandırıcı gümrük tarifelerinin kimseye fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Gümrük tarifeleri vergidir. Enflasyona neden olurlar. En çok çalışan insanları, işletmeleri ve sıradan gelir sahiplerini vurur. Atlantik'in iki yakası arasındaki önemli tedarik zincirlerini bozarlar. Gümrük tarifelerinin kazananı yoktur." ifadelerini kullandı.

AB'ye yönelik haksız gümrük vergilerinin cevapsız kalmayacağını yineleyen von der Leyen, AB olarak ABD'ye karşı "orantılı ve net karşı tedbirler" alacaklarını belirtti.

ABD ile her iki taraf için de faydalı ortak çözümler bulmaya her zaman hazır olduklarını dile getiren von der Leyen, dünyanın ne kadar hızlı değiştiğini ve Avrupa'nın da bu değişime ayak uydurması gerektiğini gördüklerini söyledi.

Avrupa'nın savunma ve güvenliğine önemli ölçüde daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Yerli sanayimizi ve yenilikçi gücümüzü güçlendirmeli ve böylece Avrupa'nın egemenliğini güçlendirmeliyiz. Her şeyden önce Avrupa Birliği, savunma ve güvenliğe yatırım yapmaları konusunda üye devletleri destekleyebilir. Bu nedenle ilk olarak, üye ülkelerin savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmalarını istiyorum." şeklinde konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, üye ülkelere bütçeleri için tedbirler ve özel araçlar paketi önereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Ukrayna'nın Yanında Kararlılıkla Duruyor - Son Dakika

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