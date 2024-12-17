AB ve Batı Balkanlar Zirvesi Brüksel'de - Son Dakika
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AB ve Batı Balkanlar Zirvesi Brüksel'de

AB, Batı Balkanlar liderleriyle Brüksel'de buluşarak ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

17.12.2024 13:46
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Avrupa Birliği (AB) ile Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın liderleri zirve toplantısı için yarın Brüksel'de buluşacak.

Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin liderleri, AB'nin 27 üyesinin hükümet ve devlet başkanlarıyla 5'inci kez bir araya gelecek.

Zirve, görevi 1 Aralık'ta devralan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderlik edeceği ilk toplantı olacak.

Zirvenin gündemiyle ilgili AA muhabirine bilgi veren üst düzey bir AB yetkilisi, genel olarak AB'nin 6 ülke ile ilgili ilişkilerine odaklanılacağını söyledi.

Genişleme konusunun gündemde yer almayacağını ancak dolaylı olarak görüşüleceğini belirten yetkili, "Ayrıca bu zirvenin onu daha da ilgi çekici kılan bir jeopolitik bağlamı da var. Ukrayna'daki savaş ve Batı Balkanlar'da dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok yerindeki Rus etkisi, bu bölgedeki ortaklarımızla ilişkimizi güçlendirmemizi her zamankinden daha önemli kılıyor." dedi.

Yetkili her ne kadar 6 ülkenin AB'ye katılımı doğrudan ele alınmayacak olsa da zirvenin, "Batı Balkanlar'ın AB üyeliği perspektifini yeniden teyit etmek için kesinlikle iyi bir fırsat" olduğunu vurguladı.

Zirvenin ilk oturumunda siyasi, ikinci oturumunda ekonomiye dair konuların ele alınacağını belirten yetkili, bölgedeki iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesi ve AB'nin bölgeye yönelik 6 milyar avroluk Büyüme Planı'nın uygulanmasının önemli başlıklar olacağını kaydetti.

Yetkili, "Batı Balkanlar Avrupa ailesine aittir. Geleceklerinin AB içinde olacağı olacaktır. Bence bu zirveden çıkması gereken politik mesaj budur." değerlendirmesini yaptı.

Batı Balkanlar'da Kosova hariç 5 ülke, AB'ye aday ülke konumunda bulunuyor. Kosova ise potansiyel aday statüsüne sahip.

AB-Batı Balkanlar Zirvesi, son olarak 13 Aralık 2023'te düzenlenmişti. AB, "üyeliğinizi destekliyoruz ancak reform bekliyoruz" mesajı vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB ve Batı Balkanlar Zirvesi Brüksel'de - Son Dakika

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