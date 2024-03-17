Abana\'da göç yolculuğuna devam eden telli turnalar Ezine Çayı\'nda görüntülendi

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana üzerinden göç yolculuğunu sürdüren 36 telli turna, Ezine Çayı'nda görüntülendi.
İlçede, Çayırcık Mahallesi'ndeki otluk alanda ve Ezine Çayı'nda görülen telli turnalar, beslenirken ve dinlenirken doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol tarafından kayda alındı.
Şenol, AA muhabirine, kuş cenneti olarak değerlendirdikleri Ezine bölgesinde telli turnaları ağırlamaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.
Telli turnaların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Şenol, "Bu tür, bizim kuş cenneti olarak tabir ettiğimiz Ezine Çayı bölgesinde az da olsa her yıl kendilerini göstermektedir. Görmüş olduğunuz bu çay yatağında 4,5 saat dinlenen turna sürüsü, göç yolculuğunu sürdürmek üzere ilçemizden ayrıldı." ifadelerini kullandı.
Şenol, Abana'da mola veren telli turnaların Ankara ve Samsun gibi yakın illerdeki kuş fotoğrafçılarının da ilgisini çektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Fotoğrafları sosyal medyada paylaştıktan sonra çevre ve yakın illerdeki kuş fotoğrafçısı arkadaşlarımız bizimle iletişime geçti. Buraya gelmek istediler ancak tür ilçemizden ayrıldığı için gelemediler. Ümit ediyoruz ki yakın zamanda telli turnalar tekrar Abana'yı ziyaret gelecekler. Süreci tüm doğa fotoğrafçıları olarak heyecanla takip ediyoruz."
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