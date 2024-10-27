Abant Gölü\'nde Güneşli Gün

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Abant Gölü Milli Parkı'na akın eden tatilciler güneşli havanın tadını çıkarttı

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, binlerce ziyaretçisini güneşli günde ağırladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'na tatilciler akın etti. Güneşli günde Abant'ı dolduran tatilciler, etrafı ormanlarla çevrili Abant Gölü'nün iskelelerinde ve yürüyüş yollarında bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, keyifli vakit geçirdi. Göl çevresinde bulunan yeşil alanlarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, piknik yaparak, doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirdi. Girişte ve otopark alanlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Öğrencileriyle birlikte şehir dışından gelen Büşra Yılmaz, "Oldukça çok beğendik. Okul grubumuzla beraber geldik. Canlısını görme fırsatı bulduk. Yeşilin bütün tonlarını burada görmeniz mümkün" dedi.