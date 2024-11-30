Abant Gölü'nde Masalsı Kış - Son Dakika
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Abant Gölü'nde Masalsı Kış

Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından kartpostallık manzaralarla beyaza büründü.

30.11.2024 19:28
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Abant Gölü'nde masalsı kış güzelliği

BOLU - Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Gölü Milli Parkı, geçtiğimiz hafta sonu 3 gün etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karla kaplanması kartpostallık görüntüler oluştururken, kar kalınlığı yaklaşık 70 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışına ve soğuk havaya aldırış etmeyen doğaseverler, göl çevresinde bulunan parkurda yürüyerek ve kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kaynak: İHA

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