Abant Yolunda Ağaç Devrildi

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Abant yolunda ağaç yola devrildi

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'na gitmek isteyen sürücülerin yoluna ağaç devrildi. Karlı havayı değerlendirmek isteyen tatilciler yolda yaklaşık 1 saat mahsur kaldı.

Bolu'da 2 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının aralıksız devam ettiği Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 60 santimetreyi geçti. Hafta sonu tatilini Abant'ta geçirmek isteyen vatandaşların Abant'a ulaşmak için kullandığı yola ağaç devrildi. Ağaç sebebiyle bölgede trafik gidiş-geliş durdu. Yoldan geçen bir traktörün yardımıyla 1 saatlik mücadele sonucunda yol tekrar açıldı. Akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ağacın devrilerek çarptığı elektrik telleri, bölgede kesintiye neden oldu. Zorlu şartlarda SEDAŞ ekipleri tarafından bölgedeki elektrik kesintisinin gidirilmesi için çalışma başlatıldı.