Abartı Egzozlu Araca 9 Bin Lira Ceza

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilinde abartı egzoz takılı olan sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ettiği belirtilen otomobili durdurdu.

Ekiplerce yapılan incelemede, araçta abartı egzoz olduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesine istinaden 9 bin 267 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca otomobil trafikten men edildi.