ABB Başkanı Yavaş, AB'yi Türkiye-Libya deniz anlaşmasında çifte standartla eleştirdi - Son Dakika
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ABB Başkanı Yavaş, AB'yi Türkiye-Libya deniz anlaşmasında çifte standartla eleştirdi

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ABB Başkanı Yavaş, AB\'yi Türkiye-Libya deniz anlaşmasında çifte standartla eleştirdi
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, AB liderlerinin Türkiye-Libya deniz yetki alanı anlaşmasını hukuki değerlendirmediğini, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezlerini koruduğunu savundu. Yavaş, AB yönetimi ve üye devletlerin çifte standartlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer üst düzey AB liderleri, açıklamalarında Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmayı hukuki açıdan değerlendirmemekte, bunun yerine Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezlerini koruma refleksiyle hareket etmektedir. Hukukun üstünlüğü savunulacaksa, Avrupa Birliği yönetimi ve üye devletleri çifte standartlardan vazgeçmelidir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin ifadelerine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer üst düzey AB liderleri, açıklamalarında Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmayı hukuki açıdan değerlendirmemekte, bunun yerine Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezlerini koruma refleksiyle hareket etmektedir. Oysa söz konusu anlaşma, iki egemen devletin uluslararası hak ve hukuktan doğan yetkileri çerçevesinde attığı meşru bir adımdır. Uluslararası hukuk, yalnızca Avrupa Birliği üyelerinin haklarını koruyan bir ayrıcalıklar düzeni değildir ve Türkiye ile Libya, egemen devletler olarak kendi hak ve çıkarları doğrultusunda karar alma iradesine sahiptir. Hukukun üstünlüğü savunulacaksa, Avrupa Birliği yönetimi ve üye devletleri çifte standartlardan vazgeçmelidir.

Kaynak: ANKA
Mansur YavaşDış PolitikaYunanistanPolitikaTürkiyeGüncelLibyaDünyaSon Dakika

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