ABB, Kaybedilen Baba İçin Uçurtma Etkinliği Düzenledi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) babasını kaybeden Akın Türk'ün hayaline ortak oldu. Akın Türk'ün kaybettiği babası için uçurtma uçurma talebini geri çevirmeyen ABB, "Akın'ın Dileği İçin Uçurtmalar Gökyüzüne" çağrısıyla Gazi Park'ta etkinlik düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte uçurtma ve balonlar Akın Türk'ün hayalleri için gökyüzüne bırakıldı.

Küçük yaşta babasını kaybeden Akın Türk'ün uçurtma uçurma talebine Ankara Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Gazi Park'ta düzenlenen etkinlikte, binlerce kişi "Akın'ın Dileği İçin Uçurtmalar Gökyüzüne" çağrısıyla uçurtma ve balonları gökyüzüne bıraktı.

"Bize unutulmaz bir gün yaşattınız"

Akın Türk'ün annesi Gülşah Taner, düzenlenen etkinlik hakkında, "Ben çok mutluyum. Bizim için beş yıldır buruk geçen bir babalar günü vardı. Bugün herkese duyurarak kutluyoruz. İki çocuğum da çok mutlu, onlar mutlu olduğu için ben çok mutluyum. Herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bize unutulmaz bir gün yaşattınız" dedi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven ise, "Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve şahsım adına tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarım. Bugün burada Akın Türk'ün dileklerini gerçekleştirmek için toplandık. Dilerim ki herkesin gönlündeki dilekler gökyüzüne ulaşır" ifadesini kullandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek de "Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarım. Geldiğiniz ve bu hayalini gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.