ABB Meclisi 2025 Bütçesini Görüştü

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında bazı ilçelerin 2025 yılı bütçesi görüşüldü.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Meclis 2. Başkan Vekili Emre Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Etimesgut Belediyesinin 2024 mali yılı ek bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Çubuk, Mamak, Sincan ve Haymana Belediyelerinin 2025 mali yılı bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları'nın ele alındığı toplantıda, bütçe cetvelleri okutuldu.

Toplantıda, söz konusu ilçelerin bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.