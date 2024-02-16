ABD Başkanı Biden, Rusya'nın uydu sistemlerini hedef alma kabiliyetinin nükleer tehdit taşımadığını belirtti - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Rusya'nın uydu sistemlerini hedef alma kabiliyetinin nükleer tehdit taşımadığını belirtti

ABD Başkanı Biden, Rusya\'nın uydu sistemlerini hedef alma kabiliyetinin nükleer tehdit taşımadığını belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın geliştirdiği ve uydu sistemlerini hedef alma kabiliyeti olarak Amerikan kamuoyunda tartışılan konunun, ABD veya başka bir ülke için nükleer tehdit taşımadığını ve henüz gerçekleşmediğini belirtti. Biden, Rusya'nın geliştirdiği askeri kabiliyetin uyduları hedef alabilecek bir yetenek olduğunu ancak bunun ABD veya dünyanın başka bir ülkesi için nükleer tehdit taşımadığını vurguladı. Rusya'nın bu teknolojiyi uzaya taşıma noktasında kesin bir karar verdiğine dair ellerinde kanıt olmadığını dile getiren Biden, 'Bu kabiliyet henüz gerçekleşmedi, umarım da gerçekleşmez.' dedi.

16.02.2024 21:53
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın geliştirdiği ve uydu sistemlerini hedef alma kabiliyeti olarak Amerikan kamuoyunda tartışılan konunun, ABD veya başka bir ülke için nükleer tehdit taşımadığını ve henüz gerçekleşmediğini belirtti.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Biden, Rusya'nın geliştirdiği yeni askeri kabiliyet hakkındaki tartışmalara değindi.

Biden, Rusya'nın geliştirdiği askeri kabiliyetin uyduları hedef alabilecek bir yetenek olduğunu ancak bunun ABD veya dünyanın başka bir ülkesi için nükleer tehdit taşımadığını vurguladı.

Rusya'nın bu teknolojiyi uzaya taşıma noktasında kesin bir karar verdiğine dair ellerinde kanıt olmadığını dile getiren Biden, "Bu kabiliyet henüz gerçekleşmedi, umarım da gerçekleşmez." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini bildirmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da konuya ilişkin değerlendirmesinde, süreci zaten takip ettiklerini ve ilgili Komite üyeleriyle görüşeceklerini belirtmişti.

Bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri de İstihbarat Komitesi Başkanı Turner'ın, istihbari bir konuyla ilgili kamuoyuna bu şekilde açıklama yapmasını doğru bulmadıklarını dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Rusya'nın uydu sistemlerini hedef alma kabiliyetinin nükleer tehdit taşımadığını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Rusya'nın uydu sistemlerini hedef alma kabiliyetinin nükleer tehdit taşımadığını belirtti - Son Dakika
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