ABD Başkanı Joe Biden, Kosova'yı Sırbistan ile ilişkileri normalleştirmeye teşvik etti - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Kosova'yı Sırbistan ile ilişkileri normalleştirmeye teşvik etti

ABD Başkanı Joe Biden, Kosova\'yı Sırbistan ile ilişkileri normalleştirmeye teşvik etti

ABD Başkanı Joe Biden, Kosova yönetimini diyalogdan doğan tüm yükümlülükleri yerine getirmeye teşvik ettiklerini belirtti. Biden, Kosova'nın bağımsızlığının 16. yılı dolayısıyla Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye gönderdiği tebrik mektubunda, Kosova ile Sırbistan arasında kapsamlı bir normalleşme anlaşmasına varılması yönündeki çabaları desteklediklerini vurguladı.

16.02.2024 18:59
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ABD Başkanı Joe Biden, Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesi için Kosova yönetimini diyalogdan doğan tüm yükümlülükleri yerine getirmeye teşvik ettiklerini belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanlığı, Biden'ın, Kosova'nın bağımsızlığının 16. yılı dolayısıyla Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye gönderdiği tebrik mektubunu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Biden, mektubunda, Kosova ve ABD'nin, daha barışçıl, güvenli ve müreffeh bir bölgeye yönelik ortak vizyonla güçlenen kalıcı bir dostluk ve ortaklığı paylaştığını belirtti.

Mektubunda, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilere işaret eden Biden, "nihai karşılıklı tanınma yönünde önemli bir adım" olarak nitelendirdiği iki ülke arasında kapsamlı bir normalleşme anlaşmasına varılması yönündeki çabaları desteklemeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Biden, Kosova liderlerini, diyalog sürecinde varılan tüm geçmiş anlaşmalar da dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik ettiklerini vurguladı.

Çok etnikli bir Kosova'yı ve onun Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonunu güçlü şekilde desteklediklerinin altını çizen Biden, kapsayıcı ekonomik büyümenin inşa edilmesi, demokratik kurumların güçlendirilmesi ve hukuk üstünlüğünün ilerletilmesi konularında birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Biden, mektubunu, "Birlikte, Rusya'nın acımasız saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın yanında durarak özgürlük için ayağa kalkmaya devam edeceğiz." ifadesiyle sonlandırdı.

Kaynak: AA

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