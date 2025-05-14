ABD Başkanı Trump, Katar'da Gösterişli Bir Törenle Karşıland:  Lüks Uçak Tartışması Gündemde - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump, Katar'da Gösterişli Bir Törenle Karşıland:  Lüks Uçak Tartışması Gündemde

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan’ın ardından bugün Katar’ı ziyaret ediyor. Tartışmalı açıklamalar ve dikkat çeken törenlerle devam eden Orta Doğu turu kapsamında Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara ile de görüşen Trump, Şara hakkında, “Ülkeyi bir arada tutma şansı gerçekten var... Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüştüm. Kendisi onunla çok iyi ilişkiler içinde. Onun iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyor” dedi.

14.05.2025 17:49
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(ANKARA) — ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ın ardından bugün Katar'ı ziyaret ediyor. Tartışmalı açıklamalar ve dikkat çeken törenlerle devam eden Orta Doğu turu kapsamında Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile de görüşen Trump, Şara hakkında, "Ülkeyi bir arada tutma şansı gerçekten var... Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştüm. Kendisi onunla çok iyi ilişkiler içinde. Onun iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, bu sabah Katar'a geçti ve başkent Doha'daki kraliyet sarayında düzenlenen geleneksel törenle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı. Geleneksel beyaz kıyafetli atlılar ve develer eşliğinde saraya giriş yapan Trump, "Bu mükemmel mermer. Gerçekten kusursuz" diyerek saray mimarisine hayranlığını dile getirdi.

ABD Başkanı, Katar'daki temasları öncesinde Riyad'da Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara ile ilk kez yüz yüze görüştü. Bu, ABD ile Suriye liderliği arasında 25 yıl sonra yapılan ilk zirve oldu. Trump ayrıca Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Şara ve Trump'ın görüşmesine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise telefonla bağlandı.

ABD Başkanı, Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Şara ile yaptığı yarım saatlik görüşmenin ardından övgü dolu ifadeler kullandı. Katar'a giderken başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, Şara'nın geçmişine değinerek, "Genç, karizmatik biri. Sert biri. Güçlü bir geçmişi var. Çok güçlü. Bir savaşçı" dedi.

Trump, "Ülkeyi bir arada tutma şansı gerçekten var... Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştüm. Kendisi onunla çok iyi ilişkiler içinde. Onun iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyor. Ülke paramparça durumda" dedi.

Geçmişte El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam'a liderlik eden Şara, yalnızca beş ay önce ABD'nin aranan teröristler listesindeydi. Ancak ABD Şara hakkında bilgi verene 10 milyon dolara  varan ödül teklifini aralık ayında Suirye'deki gelişmelerin ardından kaldırdı.

Gazze'de kanlı savaş devam ediyor

Trump'ın Körfez ülkeleri temasları sürerken, Gazze'de gece boyunca süren İsrail hava saldırılarında onlarca Filistinli hayatını kaybetti. ABD yönetimi son haftalarda Hamas ve İsrail arasında yeni bir ateşkes için yeni girişimlerde bulundu ancak taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamadı. Beyaz Saray ve İsrail hükümeti arasında çatlaklar meydana geldiği yönünde haberler artarken ABD Başkanı gazetecilere, İsrail'i Orta Doğu turu kapsamında ziyaret etmemesinin Tel Aviv'i dışlamak anlamına gelmediğini ifade ederek, "Ortadoğu ülkeleriyle kurduğum ilişkiler İsrail için de faydalı" dedi.

Dünya Kupası ve ticaret bağlantısı

Trump'ın Orta Doğu turuna FIFA Başkanı Gianni Infantino da katıldı. ABD'nin 2026 Dünya Kupası'na Kanada ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Katar Emiri'nin, ev sahipliğini Trump'a sembolik olarak devredeceği bir tören planlanıyor.

Ziyaret kapsamında Trump ailesinin şirketiyle ilişkili dijital para birimiyle yapılan 2 milyar dolarlık bir anlaşma da gündeme gelirken Trump, bu konuda bilgisi olmadığını savundu ve "Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum ama kriptoyu severim" dedi.

ABD'li Demokratlardan "Qatar-a-Lago" protestosu

Katar'ın Trump'a hediye etmek istediği 400 milyon dolarlık lüks uçak da tartışma yarattı. ABD'de Demokrat Ulusal Komite, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago kulübü üzerinde "Qatar-a-Lago" yazılı bir protesto pankartı uçuracağını duyurdu. ABD Başkanı etik tartışamalar ve tepkilere rağmen daha önce böyle bir hediyeyi yalnızca "aptal birinin" geri çevireceğini söylemişti.

Trump, Orta Doğu turunun sonraki durağında BAE'ye geçerek temaslarını sürdürecek. Aynı gün İstanbul'da Ukrayna barış görüşmelerinin başlaması ve Trump'ın görüşmelere katılmak üzere İstanbul'a seyahat etmesi de ihtimal dahilinde.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, Katar'da Gösterişli Bir Törenle Karşıland:  Lüks Uçak Tartışması Gündemde - Son Dakika

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