ABD, Çin'in çip envanterine yönelik ihracat kısıtlamalarını gözden geçiriyor - Son Dakika
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ABD, Çin'in çip envanterine yönelik ihracat kısıtlamalarını gözden geçiriyor

ABD yönetimi, gelişmiş bilgisayar çipleri veya çip üretiminde kullanılan araçların Çin'in envanterine girmesini engellemek için ihracat kısıtlamalarının kapsamını devamlı gözden geçirdiğini bildirdi. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Filipinler'de yüksek teknoloji alanında istihdamı artırmak için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan 22 ABD'li firmadan oluşan delegasyonun başı olarak ziyaret ettiği başkent Manila'daki basın konferansında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Raimondo, ülkesinin Çin'e karşı uyguladığı çip ihracatı kısıtlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve kısıtlamaların Çin'in askeri gelişiminin önüne geçmeyi hedeflediğini kaydetti.

11.03.2024 20:43  Güncelleme: 20:44
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ABD yönetimi, gelişmiş bilgisayar çipleri veya çip üretiminde kullanılan araçların Çin'in envanterine girmesini engellemek için ihracat kısıtlamalarının kapsamını devamlı gözden geçirdiğini bildirdi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Filipinler'de yüksek teknoloji alanında istihdamı artırmak için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan 22 ABD'li firmadan oluşan delegasyonun başı olarak ziyaret ettiği başkent Manila'daki basın konferansında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkesinin Çin'e karşı uyguladığı çip ihracatı kısıtlamalarına ilişkin Raimondo, "Bu konuyu her gün değerlendiriyoruz. Teknoloji her zamankinden hızlı değişiyor. Bu nedenle her sabah kalkıp kendimize 'yeterli önlem alıyor muyuz?' sorusunu sormalıyız." ifadesini kullandı.

Raimondo, "Benim işim, ABD'lileri koruyarak ülkemizin sahip olduğu ve Çin'in, ordusunu geliştirmede kullanabileceği yarı iletken ve yapay zeka gibi ileri teknolojilere erişimini engellemek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Çin'e yarı iletken satışını sürdürdüğünü ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerini sonlandırmanın söz konusu olmadığını belirten Raimondo, kısıtlamaların Çin'in askeri gelişiminin önüne geçmeyi hedeflediğini kaydetti.

ABD, hipersonik füze ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımını engellemek için ilk kez 2022'de Çin'e karşı çip ihracat kısıtlamalarını uygulamaya koyduğunu açıklamış ve 2023'te söz konusu kısıtlamaların kapsamını genişletmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin kısıtlamaların "sanayi tedarik zincirlerinin istikrarını ciddi biçimde tehdit ettiğini" ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini belirtmiş ve Washington yönetiminin kısıtlamaları en kısa sürede kaldırması için gereken tüm önlemlerin alınacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Çin'in çip envanterine yönelik ihracat kısıtlamalarını gözden geçiriyor - Son Dakika

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