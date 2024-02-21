ABD'de American Airlines Uçağı Acil Durum Kapısını Açmaya Çalışan Yolcu Yüzünden Geri Döndü - Son Dakika
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ABD'de American Airlines Uçağı Acil Durum Kapısını Açmaya Çalışan Yolcu Yüzünden Geri Döndü

ABD\'de American Airlines Uçağı Acil Durum Kapısını Açmaya Çalışan Yolcu Yüzünden Geri Döndü

ABD'de American Airlines'a ait bir uçak, bir yolcunun uçuş sırasında acil durum kapısını açmaya çalışması nedeniyle New Mexico'ya geri dönmek zorunda kaldı. Yolcuların müdahale ettiği ve uçuş görevlisinin tedbir amacıyla yolcuyu bantladığı ve esnek kelepçeler kullandığı belirtildi. Olayın ardından yolcu gözaltına alındı.

21.02.2024 12:45  Güncelleme: 12:46
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ABD'de American Airlines'a ait uçak, bir yolcunun uçuş anında acil durum kapısını açmaya çalışması üzerine New Mexico'ya geri dönmek zorunda kaldı.

Fox News'un haberine göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve American Airlines, Chicago Uluslararası Havaalanına gitmekte olan uçağın New Mexico'ya geri dönerek zorunlu iniş yaptığını doğruladı.

Yolcular, olayın kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra meydana geldiğini söyledi.

Olay çıkaran yolcunun acil durum kapısını açmaya çalışmadan önce "uçaktan inmek istediğini" söylediği belirtildi.

Uçaktaki diğer yolcuların acil durum kapısını zorlayan adama müdahale ettiği kaydedilerek, bir uçuş görevlisinin de tedbir amacıyla yolcunun bacaklarını bantladığı ve esnek kelepçeler kullandığı aktarıldı.

Olayın ardından Albuquerque Uluslararası Sunport'a geri dönen uçaktaki yolcu yerel kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de American Airlines Uçağı Acil Durum Kapısını Açmaya Çalışan Yolcu Yüzünden Geri Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de American Airlines Uçağı Acil Durum Kapısını Açmaya Çalışan Yolcu Yüzünden Geri Döndü - Son Dakika
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