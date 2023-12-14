 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de barış yanlısı Yahudi grup, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de barış yanlısı Yahudi grup, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

ABD'nin California eyaletinde, barış yanlısı Yahudi bir grup, Los Angeles otobanında eylem yaparak, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Göstericilerin otobanda oturarak yolu kapattığı görüldü. ABD'nin, 'Gazze halkına karşı savaş suçlarını finanse etmesine son vermesinin' talep edildiği belirtildi. Göstericilerden 75 kişi gözaltına alındı.

ABD\'de barış yanlısı Yahudi grup, Gazze\'de ateşkes çağrısı yaptı
14.12.2023 - 03:13,
Abone Ol

NEW ABD'nin California eyaletinde, barış yanlısı Yahudi bir grup, Los Angeles otobanında eylem yaparak, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

IfNotNow adlı X hesabından yapılan video paylaşımında, göstericilerin, otobanda oturarak yolu kapattığı görüldü.

Paylaşımda, Gazze'de ateşkes çağrısı yapıldığı ve ABD'nin, "Gazze halkına karşı savaş suçlarını finanse etmesine son vermesinin" talep edildiği belirtildi.

"Gazze'de milyonlarca kişi bomba, kurşun, açlık ve hastalık yüzünden ölümle karşı karşıya" ifadelerine yer verilen açıklamada, oturma eylemi sırasında göstericilerden 75 kişinin, polis tarafından gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de barış yanlısı Yahudi grup, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika


00:34
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
00:27
Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika
00:34 Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
00:27 Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23 Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07 Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 03:14:01. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de barış yanlısı Yahudi grup, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement