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ABD'de Boeing 737 Max 9 Uçakları Geçici Olarak Hizmet Dışı - Son Dakika
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ABD'de Boeing 737 Max 9 Uçakları Geçici Olarak Hizmet Dışı

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurumu (NTSB), Alaska Havayollarına ait bir Boeing 737 Max 9 yolcu uçağının havadayken gövdesinden uçak kapısı büyüklüğünde bir parça kopmasının ardından teftiş görüntülerini paylaştı. Federal Havacılık Dairesi (FAA) ise detaylı teftiş raporu açıklanana kadar tüm Boeing 737 Max 9 uçaklarının geçici olarak hizmet dışı kalacağını duyurdu. FAA'nın kararı sonucunda 171 adet Boeing 737 Max 9 yolcu uçağı kullanılamaz durumda bulunuyor.

ABD\'de Boeing 737 Max 9 Uçakları Geçici Olarak Hizmet Dışı
09.01.2024 - 11:25,
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? ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurumu (NTSB), havadayken gövdesinden uçak kapısı büyüklüğünde parça kopan uçağın, teftiş görüntülerini paylaştı. Federal Havacılık Dairesi (FAA) ise dün detaylı teftiş raporu açıklanana kadar uçakların geçici olarak hizmet dışı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Alaska Havayollarına ait Boeing 737 Max 9 yolcu uçağının geçen hafta havadayken gövdesinden uçak kapısı büyüklüğünde bir parça kopmuş ve uçak acil inişi yapmıştı. NTSB dün uçakta gerçekleştirilen teftiş görüntülerini paylaşarak bir öğretmenin arka bahçesine düşen parçanın ise başkent Washington'daki laboratuvarda inceleneceğini belirtti. Öte yandan filosundaki 65 adet Boeing 737 Max 9 yolcu uçağını olay sonrasında geçici yere indiren Alaska Havayolları'nı takiben ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), 171 adet Boeing 737 Max 9 tipi yolcu uçaklarının kullanımını 7 Ocak günü askıya aldığını duyurdu.

171 UÇAĞIN GEÇİCİ HİZMET DIŞI DURUMU DEVAM EDİYOR

FAA, dün açıklama yaparak 'Boeing 737-9 uçağı, operatörler hem sol hem de sağ kabin kapısı çıkış tapalarını, kapı bileşenlerini ve cıvatalarını içeren gelişmiş denetimleri tamamlayana kadar yerde kalacak. Operatörler ayrıca, herhangi bir uçağı tekrar hizmete sokmadan önce, denetimlerden elde edilen bulgulara dayalı olarak düzeltici faaliyet gerekliliklerini de tamamlamalıdır' dedi.

ABD'de kullanılan Boeing 737 Max 9'ların büyük çoğunluğu United Airlines ve Alaska tarafından işletilirken, Türk Hava Yolları ile Panama'ya ait Copa Airlines ve Aeromexico da aynı model uçakları detaylı denetimler için yere indirdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ABD'de Boeing 737 Max 9 Uçakları Geçici Olarak Hizmet Dışı - Son Dakika
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