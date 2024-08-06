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- ABD'de etkili olan Debby Kasırgası'nın bilançosu netleşmeye başladı: 4 ölü, 1 yaralı

300 bin hane elektriksiz kaldı, bin 700 uçuş iptal edildi

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde etki gösteren Debby Kasırgası nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 300 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, bin 700 uçuş iptal edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Debby Kasırgası'nın bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, 2'si çocuk en az 4 kişinin şiddetli yağış ve rüzgarların yol açtığı kazalarda hayatını kaybettiği belirtilirken, 1 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Eyalet genelinde 300 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, en az bin 700 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi önümüzdeki iki gün boyunca Florida'nın yanı sıra, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde sel felaketleri yaşanabileceğini açıklayarak "yüksek risk uyarısı" yayınladı.

Biden'dan Güney Carolina'da "acil durum" ilanına onay

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ise, ABD Başkanı Joe Biden Güney Carolina Valisi Henry McMaster'ın Debby Kasırgası nedeniyle eyalette acil durum ilan edilmesi yönündeki talebini onayladı. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın eyalete afet ile mücadelede gerekli ekipman ve kaynakları sağlamasına olanak tanıyan kararla ilgili açıklamada, "Başkan Biden, bölge sakinlerini tetikte olmaya ve eyalet yönetimi ve yerel yetkililerin uyarılarını dikkate almaya çağırıyor" denildi.

Kuzey Carolina'da OHAL ilan edildi

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper da Debby Kasırgası nedeniyle eyalet genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı olağanüstü hal ilan etti. Cooper, eyalet kaynaklarının afetle mücadele için seferber edilmesine olanak tanıyan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Hava koşulları Kuzey Carolina'ya yoğun yağmur ve sel getirme potansiyeline sahip olduğu için buna hazırlanıyoruz" dedi. Cooper, eyalet sakinlerini önlem almaya çağırdı.

Debby Kasırgası Florida'yı vurmuştu

ABD'nin Florida eyaletini vuran Debby Kasırgası şiddetli yağışlar ve rüzgarlara neden olmuş, eyalet genelinde acil durum ilan Florida Valisi Ron DeSantis afetle mücadele için 3 bin Ulusal Muhafız görevlendirmişti. Riskli bölgelerde yaşayan sakinlere yönelik tahliye uyarıları yapılırken, kasırganın Florida'dan sonra Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmasının beklendiği açıklanmıştı.