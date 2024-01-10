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ABD'de fırtına: 3 ölü - Son Dakika
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ABD'de fırtına: 3 ölü

ABD'nin doğusunu etkileyen fırtına sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina'da şiddetli fırtınalar meydana gelirken, elektrik kesintileri ve ev hasarları yaşandı. Ayrıca, Kanada'da da kar fırtınası uyarısı yapıldı ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri ve yol kapanmaları yaşandı.

ABD\'de fırtına: 3 ölü
10.01.2024 - 23:39,  Güncelleme: 23:40
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- ABD'de fırtına: 3 ölü

WASHINGTON - ABD'nin doğusunu fırtına vurması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin doğusunu fırtına vurdu, en az 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin doğusunda 630 bin haneye elektrik verilemedi. Florida'da şiddetli rüzgar nedeniyle araçlar sürüklendi, evlerde hasar meydana geldi. Florida'nın bazı bölgelerinde acil durum ilan edilirken, elektrik direkleri yerlerinden söküldü. Florida genelinde 12 hortum meydana gelirken, Alabama ve Georgia eyaletlerinde evlerde hasar meydana geldi. Houston'da meydana gelen hortum sonucu 81 yaşındaki hayatını kaybetti. Yetkililer, Kuzey Carolina'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Georgia'nın Clayton bölgesinde ise ağacın otoyoldaki aracın üzerine düşmesi sonucu 1 motorcunun öldüğünü bildirdi. ABD Ulusal Hava Servisi Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina'da şiddetli fırtınalar meydana gelebileceğini bildirerek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Washington eyaletinde 25 bin haneye elektrik verilemedi. Şiddetli sel uyarısının yapıldığı New Jersey'de Vali Phil Murphy, eyalet genelinde acil durum ilan ederken, bölge halkına kötü hava şartlarını ve fırtınayı hafife almamaları konusunda uyardı. New York eyaleti Valisi Kathy Hochul, fırtınanın tehlikeli olabileceği uyarısında bulunarak, şiddetli yağışın karla birlikte etkili olabileceğini ve böylece şiddetli seller yaşanabileceğini ifade etti. Nebraska ve Kansas eyaletlerinde de şiddetli hava şartları nedeniyle karayolu seyahatlerinde kesintiler meydana geldi.

Kamala Harris'in uçağına fırtına engeli

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olan Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda aşırı kar ve buzlanma nedeniyle kısa süreliğine uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Florida'daki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar durduruldu. Ülkede dün en az bin 300 uçuş iptal edilirken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı da rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Kamala Harris'in sözcüsü kötü hava şartları nedeniyle Atlanta'dan hareket eden uçağın Washington DC'ye dönerken Maryland yerine Virginia'ya iniş gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kanada'da kar fırtınası uyarısı

Kanada'da kar fırtınası uyarısı yapılırken, Ontario'nun güneyinde şiddetli fırtına beklendiği aktarıldı. British Columbia eyaletinde binlerce kişi elektriksiz kalırken, şiddetli kar yağışı nedeniyle dağ yolu geçişleri ulaşıma kapandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: ABD'de fırtına: 3 ölü - Son Dakika
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