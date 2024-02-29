ABD'de İdam Edilen Ivan Cantu, Cinayetleri İşlemediğini İddia Etti - Son Dakika
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ABD'de İdam Edilen Ivan Cantu, Cinayetleri İşlemediğini İddia Etti

ABD'de 23 yıl önce kuzeniyle onun kız arkadaşını öldüren Ivan Cantu, cezasını çektiği Alabama eyaletine bağlı Huntsville kentinde idam edildi. Cantu, idamından önce cinayetleri işlemediğini savunarak soruşturmanın devam etmesini istedi. Polis, Cantu'nun evinde kanlı pantolonlar ve cinayetlerde kullanılan silahın şarjöründe parmak izlerine rastladı. Cantu, kuzeninin uyuşturucu satıcısı tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

29.02.2024 16:22  Güncelleme: 16:24
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ABD'de yaklaşık 23 yıl önce kuzeniyle onun kız arkadaşını öldüren Ivan Cantu idam edildi.

Cantu'nun idamı, cezasını çektiği Alabama eyaletine bağlı Huntsville kentindeki eyalet hapishanesinde zehirli iğneyle gerçekleştirildi.

İdamından hemen önce infaz odasında cinayetleri işlemediğini savunan 50 yaşındaki Cantu, oturduğu sandalyeye "ait olmadığının" kanıtlanması için soruşturmaya devam edilmesini istedi.

Polis, Cantu'nun evinde kurbanların DNA'larıyla eşleşen kanlı pantolonlar bulmuş, cinayetlerde kullanılan silahın şarjöründe parmak izlerine rastlamıştı.

Cantu, 2000 yılında 27 yaşındaki kuzeni James Mosqueda ile 22 yaşındaki kız arkadaşı Amy Kitchen'ı öldürdüğü gerekçesiyle mahkum edilmişti.

İki kişiyi vahşice öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Cantu, mahkemedeki ifadesinde kuzeninin para yüzünden anlaşmazlık yaşadığı uyuşturucu satıcısı tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

Kaynak: AA

Alabama, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de İdam Edilen Ivan Cantu, Cinayetleri İşlemediğini İddia Etti - Son Dakika

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