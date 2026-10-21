ABD'de mahkeme, Sam Altman'a açılan cinsel istismar davasını reddetti - Son Dakika
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ABD'de mahkeme, Sam Altman'a açılan cinsel istismar davasını reddetti

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ABD'de Missouri Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, OpenAI CEO'su Sam Altman'a kız kardeşinin cinsel istismar iddiasıyla açtığı davayı reddetti. Mahkeme, zorunlu tıbbi muayeneye üç kez katılmaması ve delil sunma yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle davayı reddetti.

ABD'de mahkeme, yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın kız kardeşi Ann Altman'ın, ağabeyinin 1997-2006 yıllarında kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açtığı davayı reddetti.

BBC'nin haberine göre Missouri Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Zachary Bluestone, Altman'ın kız kardeşinin, kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ağabeyine açtığı davaya ilişkin kararını verdi.

Bluestone, Ann Altman'ın mahkemenin zorunlu tuttuğu tıbbi muayeneye üç kez katılmaması ve delil sunma yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle davanın reddine hükmetti.

Bu durumun davanın kasıtlı olarak geciktirilmesine neden olduğunu belirten Bluestone, davacının "davayı etkin şekilde yürütemediğini" ifade etti.

Ann Altman, Ocak 2025'te açtığı davada, kendisi 3, Sam Altman ise 12 yaşındayken başlayan cinsel istismarın 1997-2006 yıllarında sürdüğünü öne sürmüştü. Sam Altman ise hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Sam Altman, annesi ve iki erkek kardeşi yaptıkları ortak açıklamada, Ann Altman'ın ruh sağlığıyla ilgili sorunları nedeniyle kendisinden endişe duyduklarını ve yıllardır ona maddi destek sağladıklarını belirtmişti.

Aile, Ann Altman'ın Sam Altman'a yönelik iddialarının zaman içinde önemli ölçüde değiştiğini belirterek suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA
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