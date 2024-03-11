ABD'de siyonizme destek azalıyor

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Yahudi asıllı Amerikalı gazeteci Aaron Gell, ABD'de siyonizme desteğin azaldığını belirterek, "Daha önce gördüğümden çok daha fazla Yahudi asıllı Amerikalı, kendilerini açıkça siyonizm karşıtı olarak tanımlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

The New Republic'te, ABD'de siyonizm karşıtı gösterilerin arttığına ve yoğun katılım olduğuna dikkati çektiği "Siyonizm, tartışmayı kaybetti mi?" başlıklı makalesi yoğun ilgi gören Gell, AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

Gell, "Data for Progress" isimli düşünce kuruluşunun 5 Kasım 2023'te yayımladığı ankete işaret ederek, Amerikalı seçmenlerin yüzde 60'ından fazlasının Gazze'de ateşkesi desteklediğini bildirdi.

ABD'de siyonizme desteğin azaldığını belirten Gell, "Daha önce gördüğümden çok daha fazla Yahudi asıllı Amerikalı, kendilerini açıkça siyonizm karşıtı olarak tanımlıyor. Kendilerini siyonist olarak tanımlayanlar ise (ideolojiye) bağlılıklarının gücünü sorguluyor gibi gözüküyor." görüşünü paylaştı.

"Genç Yahudiler ile yaşlı Yahudiler arasında derin kuşak çatışmaları var"

Gell, siyonizme destekteki azalmanın Yahudi asıllı Amerikalıların kişisel ve ailevi ilişkilerini de etkilediğine dikkati çekti.

"Siyonizm karşıtı veya İsrail'le bağlantısı kesilmiş genç Yahudiler ile ülkeyle hala derin bir bağı olan yaşlı Yahudiler arasında derin kuşak çatışmaları var." değerlendirmesinde bulunan Gell, bu bağlılığın çoğunlukla Holokost'un yol açtığı travmatik anılardan kaynaklandığını kaydetti.

Gell, destekteki düşüşün kalıcı olup olmadığı sorusu üzerine, "Aşırı sağcı milliyetçi bir hükümet, İsrail'i yönetmeye devam ettiği sürece bu destek düşüşü derinleşecek. Yahudi asıllı Amerikalıların çoğu, kendi adlarına savaş suçları işleyen ve taciz eden bir etnik devleti gerçekten destekleyemez." yanıtını verdi.

Gazze'deki mevcut durumun kaynağına ilişkin fikir ayrılıklarının bulunduğuna işaret eden Gell, bazılarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yenilmesiyle bu "geçici durumun" değişeceğini, bazılarının da "tacizlerin siyonizmin içine işlediğini" düşündüğünü belirtti.

Gell, etnik köken, din, cinsiyet veya sınıf ayrımına dayalı bir toplumun kusurlu olduğuna dikkati çekerek, İsrail'in şu anda böyle bir ülke olduğunu ifade etti.

ABD'deki İsrail lobisinin siyonizme desteğin düşmesine nasıl tepki verdiğine ilişkin soru üzerine Gell, bu kişilerin siyonizmi eleştiren herkesi "Yahudi karşıtı" olarak nitelendirdiklerini belirtti.

"Özür dilemeden baskı kur ve dışarı çıkmalarını bekle"

Gell, makalesinde Revizyonist Siyonizm'in kurucusu Ze'ev Jabotinsky'nin fikirlerine ilişkin, "Reçetesi basitti: Özür dilemeden baskı kur ve dışarı çıkmalarını bekle." ifadesini kullandı.

Bu ideolojinin Netanyahu'nun partisi Likud'un ortaya çıkışındaki etkisine işaret eden Gell, "Gazze'yi çevreleyen duvara Jabotinsky'nin ünlü makalesinden dolayı 'Demir Duvar' adı verildi. Bunca yıl sonra bile Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme mücadelesinden vazgeçmeyi açıkça reddetmelerine rağmen bu fikir, hala İsrail'in felaket politikalarına yön veriyor." değerlendirmesinde bulundu.