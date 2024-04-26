ABD'de üniversitedeki Gazze protestosunda profesör ve bölüm başkanına gözaltı - Son Dakika
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ABD'de üniversitedeki Gazze protestosunda profesör ve bölüm başkanına gözaltı

ABD'nin Atlanta kentindeki Emory Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı gerçekleştirilen protestoda, Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin ve Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı. ABD'de Gazze'ye destek protestoları birçok üniversiteye sıçradı. Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Emory Üniversitesi'ndeki öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Okulun bahçesine çadır kuran öğrencilere, polis müdahale etti. Polis, öğrencileri dağıtmak için biber gazı ve elektroşok silahı kullanırken, bazı öğrencileri gözaltına aldı. Protestoda kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz bilinmezken, polisin Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin ve Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'ni gözaltına aldığı aktarıldı. Üniversitelerdeki protestolarda 400'den fazla gözaltı ABD'de 18 Nisan'dan bu yana aralarında Güney California Üniversitesi, New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi, California Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi, George Washington Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nin de bulunduğu birçok üniversitede düzenlenen Gazze'ye destek protestolarında 400'den fazla öğrenci gözaltına alındı. Yaklaşık 100 öğrencinin ise dün gece Harvard Üniversitesinde çadır kurduğu bildirildi.

26.04.2024 18:53  Güncelleme: 19:00
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- ABD'de üniversitedeki Gazze protestosunda profesör ve bölüm başkanına gözaltı

ATLANTA - ABD'nin Atlanta kentindeki Emory Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı gerçekleştirilen protestoda, Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin ve Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı.

ABD'de Gazze'ye destek protestoları birçok üniversiteye sıçradı. Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Emory Üniversitesi'ndeki öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Okulun bahçesine çadır kuran öğrencilere, polis müdahale etti. Polis, öğrencileri dağıtmak için biber gazı ve elektroşok silahı kullanırken, bazı öğrencileri gözaltına aldı. Protestoda kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz bilinmezken, polisin Ekonomi Profesörü Caroline Fohlin ve Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee'ni gözaltına aldığı aktarıldı.

Üniversitelerdeki protestolarda 400'den fazla gözaltı

ABD'de 18 Nisan'dan bu yana aralarında Güney California Üniversitesi, New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi, California Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi, George Washington Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nin de bulunduğu birçok üniversitede düzenlenen Gazze'ye destek protestolarında 400'den fazla öğrenci gözaltına alındı. Yaklaşık 100 öğrencinin ise dün gece Harvard Üniversitesinde çadır kurduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

George Washington Üniversitesi, California Üniversitesi, Atlanta, Ekonomi, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de üniversitedeki Gazze protestosunda profesör ve bölüm başkanına gözaltı - Son Dakika

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